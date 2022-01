Avaruusteleskooppi James Webb saavutti kohteensa

Yli kahdeksan miljardia euroa maksanut James Webb -avaruusteleskooppi on saavuttanut kohteensa, kertoo Yhdysvaltain avaruushallintovirasto Nasa.

Teleskooppi saavutti noin 1,5 miljoonan kilometrin päässä Maasta sijaitsevan niin sanotun Lagrangen pisteen tiistain vastaisena yönä Suomen aikaa. Joulupäivänä avaruuteen laukaistu teleskooppi taittoi matkan kuukaudessa.

Lagrangen pisteessä teleskooppi kiertää Aurinkoa samaan tahtiin maapallon kanssa. Teleskoopin odotetaan keräävän uutta tietoa muun muassa maailmankaikkeuden alkuajoista.

James Webbin on tarkoitus toimia yli 31 vuotta sitten avaruuteen laukaistun Hubble-teleskoopin seuraajana. James Webbin peili on halkaisijaltaan 6,5 metriä, eli se on yli kaksi kertaa leveämpi kuin Hubblen vastaava.

James Webb on suurin ja teknisesti edistynein koskaan rakennettu avaruusteleskooppi. Sen valmistamiseen osallistuivat Nasan lisäksi Euroopan avaruusjärjestö Esa ja Kanadan avaruusjärjestö.

Infrapunakameransa ansiosta teleskooppi pystyy tarkkailemaan maailmankaikkeuden ensimmäisenä syttyneiden tähtien muinaista valoa 13,5 miljardin vuoden takaa.

Lagrangen pisteen saavutettuaan teleskoopilla on vielä noin viisi ja puoli kuukautta asennusta jäljellä. Seuraaviin vaiheisiin kuuluvat optiikan kohdistaminen ja tieteellisten instrumenttien kalibrointi. James Webbin odotetaan lähettävän ensimmäiset kuvansa kesällä.