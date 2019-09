Bahamalla valtava määrä ihmisiä yhä kateissa Dorian-hurrikaanin jäljiltä

Bahamasaarilla satoja tai jopa tuhansia ihmisiä on yhä kateissa Dorianin jäljiltä, kertovat viranomaiset uutiskanava CNN:n mukaan.

Toistaiseksi Bahamalla on tullut tietoon CNN:n mukaan 30 kuolonuhria. Bahaman terveysministeri Duane Sands sanoi torstaina radiohaastattelussa, että uhrimäärä tulee olemaan huomattavasti tätä korkeampi.

– Ihmisten täytyy valmistautua käsittämättömään tietoon kuolonuhrien määrästä ja inhimillisestä kärsimyksestä, Sands sanoi.

Uutiskuvissa näkyy, kuinka hurrikaani on pannut kokonaisia asuinalueita päreiksi. Ministeri kertoi, että ruumispusseja, hautausurakoitsijoita ja kylmiöitä lähetetään Abaco-saarille ja muille tuhoista kärsineille alueille.

Yhdysvaltojen rannikkovartiosto on kertonut pelastaneensa torstaina 201 asukasta. Pelastusoperaatiot ovat keskittyneet Bahaman pohjoisille saarille.

Floridan Palm Beachista lähti torstaina paikallista aikaa risteilyalus kohti Freeportin kaupunkia Bahamasaarilla. Se kuljettaa ruokaa, vettä ja muita tarvikkeita sekä vapaaehtoisia ja avustustyöntekijöitä Bahamalle. Laiva palaa Yhdysvaltoihin lauantaina, ja sen kyydissä on mahdollista evakuoitua Floridaan ilmaiseksi.

Sivalluksia Yhdysvaltain itärannikolle

Yhdysvalloissa Dorian on myllyttänyt maan itärannikkoa myrskytuulilla ja rankkasateilla, kertovat yhdysvaltalaisviestimet. Rannikolla on ollut pieniä tornadoja, tulvia ja laajoja sähkökatkoja. Viranomaisten mukaan Georgian sekä Pohjois- ja Etelä-Carolinan osavaltioissa yli 240 000 asiakasta on ollut ilman sähköä. Valtaosa katkoista on Etelä-Carolinassa. New York Timesin mukaan 360 000 Etelä-Carolinan asukasta on evakuoitu kodeistaan.

Hurrikaanin arvellaan saavuttavan Pohjois-Carolinan edustalla olevan saariston perjantain aikana. Dorian on laantunut kakkoskategorian hurrikaaniksi.

Yhdysvaltain kansallinen hurrikaanikeskus NHC kertoi kolmelta aamuyöllä Twitterissä, että hurrikaanin keskuksen reuna-alue on noin 50 kilometrin päässä Pohjois-Carolinan Cape Fearista. Reuna-alueella hurrikaanin tuulet ovat voimakkaimmillaan. Dorian liikkuu 17 kilometrin tuntivauhtia.

Ennusteiden mukaan Dorian voi aiheuttaa myrskyvuoksen, joka saattaa nousta yli kahteen metriin.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi Twitterissä keskustelleensa hurrikaanista puhelimessa Georgian, Etelä-Carolinan ja Pohjois-Carolinan kuvernöörien kanssa.