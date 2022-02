Baltian maat tuomitsevat jyrkästi Putinin päätöksen tunnustaa separatistialueet Itä-Ukrainassa

Baltian maiden johtajat ovat tuominneet jyrkin sanoin Venäjän presidentti Vladimir Putinin eilisen päätöksen tunnustaa Donetskin ja Luhanskin separatistialueiden itsenäisyys Itä-Ukrainassa.

Viron pääministeri Kaja Kallas vaatii Venäjään kohdistuvia vahvoja sanktioita Euroopan unionilta Donetskin ja Luhanskin tunnustamisesta.

– Venäjän ratkaisu rikkoo Minskin sopimuksia ja kansainvälistä oikeutta. Se myös luo tekosyyn laajentaa Ukrainaan kohdistuvaa aggressiota, Kallas kertoi tiedotteessa.

Liettuan pääministeri Ingrida Simonyte taas kertoi Twitter-tilillään, että Putin on “pannut Kafkaa ja Orwelliakin paremmaksi”. Kirjailijat Franz Kafka ja George Orwell käsittelivät teoksissaan muun muassa autoritaaristen hallintojen vallankäyttöä.

– Diktaattorin mielikuvituksella ja pohjanoteerauksilla ei ole rajoja. Ei valheita liian räikeitä, ei rajoja, joita ei voisi ylittää, hän kertoi.

Putin just put Kafka & Orwell to shame: no limits to dictator’s imagination, no lows too low, no lies too blatant, no red lines too red to cross.

What we witnessed tonight might seem surreal for democratic world. But the way we respond will define us for the generations to come.

— Ingrida Šimonytė (@IngridaSimonyte) February 21, 2022