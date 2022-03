BBC: Britannia jäädytti Abramovitshin varoja, Chelsea ei saa myydä pääsylippuja

Britannian hallitus on asettanut jalkapalloseura Chelsean omistajana tunnetun Roman Abramovitshin pakotelistalleen ja jäädyttänyt venäläisen varoja, kertoo muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC. Abramovitsh ilmoitti viime viikolla myyvänsä lontoolaisseuran, mutta pakotteiden myötä myynti ei onnistu.

BBC:n mukaan Britannian hallitus selvittää myyntimahdollisuutta, jolla tuotot eivät siirtyisi Abramovitshille.

Chelsea pystyy jatkamaan kauttaan ja maksamaan palkkoja pelaajilleen ja henkilöstölleen, mutta seuran toimintaan kohdistuu Abramovitshin pakotteiden myötä suuria rajoituksia. Chelsea ei voi toistaiseksi myydä pääsylippuja tai oheistuotteitaan, ja seuran kotiotteluihin pääsee jatkossa vain kausikortilla. Lisäksi seura ei voi toistaiseksi ostaa tai myydä pelaajia tai tehdä uusia pelaajasopimuksia.

Seuran on myös pidettävä ottelukulunsa “kohtuullisina”, mikä tarkoittaa enintään 20 000 punnan (noin 23 835 euron) matkakassaa yhtä vierasottelua kohden. Chelsean miesten joukkue matkustaa ensi viikolla Ranskaan Lillen vieraaksi Mestarien liigan pudotuspeliotteluun.

Abramovitsh on omistanut Chelsean vuodesta 2003 lähtien, ja lontoolaisseura on noussut hänen omistusaikanaan yhdeksi Englannin menestyksekkäimmistä joukkueista. Chelsea on voittanut Abramovitshin aikana Valioliigan ja Englannin cupin viidesti, ja viime vuonna joukkue juhli toista miesten Mestarien liigan voittoaan.

Englannin naisten pääsarjan eli Superliigan Chelsea on voittanut neljästi: 2015, 2018, 2020 ja 2021.

Abramovitsh, 55, on yksi Venäjän rikkaimmista ihmisistä, ja hänellä uskotaan olevan läheiset suhteet presidentti Vladimir Putiniin.

Britannia asetti Abramovitshin ohella pakotelistalleen myös kuusi muuta venäläisoligarkkia, muun muassa Oleg Deripaskan, Igor Setshinin ja Aleksei Millerin.