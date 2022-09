BBC: "Merkkejä siitä, että kuningatar Elisabetin tilanne on vakava"

Kuningatar Elisabetin Skotlannin-asunnon Balmoralin linnan porteille on kerääntynyt kymmeniä kansalaisia tukemaan terveysvaikeuksista kärsivää kuningatarta. Poliisi vartioi porteilla, joiden taakse kuningattaren läheiset ovat kerääntymässä tämän tueksi. Palatsin tiedotteen varovaiset sananvalinnat antavat ymmärtää, että “jotakin vakavaa on mahdollisesti meneillään”, arvioi entinen BBC:n kuninkaalliskirjeenvaihtaja Richard Sumner BBC:lle. Sumner totesi BBC Newsille, että palatsin käytäntö on aina ollut varovaisuus,...