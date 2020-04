Belgia perustelee korkeita koronalukujaan täydellisellä avoimuudella

Belgian hallitus sanoo, että osasyy maan synkkiin koronaviruslukemiin on sen valitsema täydellisen avoimuuden linja lukujen raportoinnissa.

Yli 11,5 miljoonan asukkaan Belgiassa on kuollut koronavirukseen yli 4 800 ihmistä. Miljoonaa asukasta kohden kuolemia on 419, mikä on EU-maiden korkein luku.

Belgian pääministerin Sophie Wilmesin mukaan osasyy tähän on se, että maan viranomaiset ovat laskeneet koronaviruksen aiheuttamiksi myös vanhainkodeissa tapahtuneet kuolemat, joissa epäillään yhteyttä koronavirukseen. Useimmat maat laskevat koronakuolemiksi vain sellaiset, joissa viruksen osallisuus on todennettu testillä.

Pääministeri Wilmesin mukaan Belgian linja on johtanut siihen, että luvut saattavat olla jopa yläkanttiin. Monessa muussa maassa puolestaan on saattanut jäädä kirjaamatta monia vanhainkodissa tapahtuneita koronakuolemia.

– Euroopassa kaikki maat laskevat hieman eri tavoilla. Meillä on kaikkein yksityiskohtaisin metodi, sanoi Belgian terveysministeri Maggie De Block.

Terveysviranomaiset puolustavat linjausta

Jotkut lääkärit Belgiassa ovat kritisoineet linjausta ja sanoneet, että sen myötä monet muun muassa diabeteksen ja sydänsairauksien aiheuttamat kuolemat on laskettu koronaviruksen aiheuttamiksi.

Belgian terveysviranomaisten edustaja Emmanuel Andre sanoi, että maan laskentatapa on tarpeellinen. Hänen mukaansa epidemioiden seuraamisessa on yleisesti hyväksytty käytäntö laskea mukaan myös epäillyt tapaukset.

Viranomaiset aikovat lähiaikoina toimittaa vanhainkoteihin suuren määrän koronavirustestejä, jotta viruksen leviämisestä niissä saadaan tarkempi kuva.

Belgian jälkeen EU:n synkin suhdeluku on Espanjassa, jossa koronakuolemia on kirjattu 409 miljoonaa asukasta kohden. Italiassa vastaava luku on 367 ja Ranskassa 275.

Belgiaa enemmän kuolemia asukaslukuun nähden on koko maailmassa vain minivaltioissa San Marinossa ja Andorrassa.