Belgiassa ja Venäjällä rikottiin koronatartuntojen ennätyksiä

Belgiassa koronakuolemia on kirjattu miljoonaa asukasta kohden 912.

Belgiassa koronavirustartunnat leviävät todella rajusti. Noin 11,6 miljoonan asukkaan maassa on rekisteröity peräti 16 746 uutta tartuntatapausta. Määrä on jälleen uusi ennätys vuorokauden kuluessa havaittujen tartuntojen määrässä.

Koronavirukseen liitettyjen kuolemantapausten määrä on noussut Belgiassa jo lähes 10 600:aan. Miljoonaa asukasta kohden kuolemia on siten kirjattu epidemian alusta saakka 912. Suomessa vastaava suhdeluku on 64.

Myös asukasluvultaan paljon suuremmalla Venäjällä on kirjattu tänään uusi ennätys, kun koronatartuntoja rekisteröitiin 17 340 kappaletta vuorokauden kuluessa. Uusia koronavirukseen liitettyjä kuolemantapauksia raportoitiin 283.

Saksassa todettu jälleen yli 11 000 uutta tartuntaa

Saksassa on jälleen varmistunut yli 11 000 uutta koronavirustartuntaa, käy ilmi Saksan tartuntatautien asiantuntijalaitoksen Robert Koch -instituutin tiedoista. Uusia tartuntoja on edeltävän vuorokauden aikana varmistunut 11 242 kappaletta.

Eilen Saksassa kerrottiin lähes 11 300 uudesta tartunnasta, mikä on korkein maassa vuorokaudessa kirjattu luku koko epidemian aikana.

Robert Koch -instituutin johtaja Lothar Wieler myös varoitti eilen, että Saksan koronavirustilanne on kehittynyt erittäin vakavaksi.

– Mitä enemmän ihmiset kokoontuvat yksityisissä piireissä, sitä enemmän koronaluvut kasvavat ja tauti leviää lisää, Wieler sanoi lisäten, että nuoret altistuvat tällä hetkellä virukselle eniten.

Kaikkiaan Saksassa on nyt todettu reilu 403 000 koronatartuntaa ja 9 954 virukseen liittyvää kuolemaa. Kuolleiden määrä on noussut 49 tapauksella eilisiin tietoihin verrattuna.

Koronan toinen aalto voi olla Ranskassa pahempi kuin ensimmäinen, arvioi sairaalajohtaja

Koronaviruksen toinen aalto voi olla Rankassa pahempi kuin ensimmäinen, arvioi Pariisin sairaaloiden johtaja Martin Hirsch.

Hirschin mukaan viime kuukausina on vallinnut käsitys, että toista aaltoa ei tule tai että se ei olisi niin paha kuin ensimmäinen. Tilanne on hänen mukaansa kuitenkin juuri päinvastainen.

Koronavirus on levinnyt Ranskassa viime aikoina vauhdikkaasti. Eilen maassa tilastoitiin ennätykselliset 41 622 koronavirustartuntaa 24 tunnin aikana. Lisäksi uusia koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyviä kuolemia kirjattiin 165.

Ranska laajensi eilen viruksen vuoksi asetetun öisen ulkonaliikkumiskiellon koskemaan lähes koko maata. Se on ollut viime viikonlopusta lähtien voimassa Pariisissa ja kahdeksassa muussa suuressa kaupungissa.

Laajennettu ulkonaliikkumiskielto astuu voimaan perjantain vaihtuessa lauantaiksi. Se on voimassa kuuden viikon ajan.

Lauantaista lähtien öinen ulkonaliikkumiskielto koskee noin kahta kolmasosaa ranskalaisista.