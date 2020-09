Biden vastaan Trump! – Nämä ovat ensi yön väittelyn 6 +1 teemaa ja arviomme siitä, mitkä ovat ehdokkaiden tärkeimmät aseet kussakin kysymyksessä

Yhdysvaltain presidentinvaalisyksy saa tiistain ja keskiviikon välisenä yönä välihuipennuksen ehdokkaiden ensimmäisessä väittelyssä.

Ennakkoäänestäminen on jo alkanut, ja vaaleihin on enää viisi viikkoa. Enemmistö kansalaisista on tässä vaiheessa päättänyt, äänestääkö istuvaa presidenttiä eli republikaanien Donald Trumpia vai demokraattihaastaja Joe Bideniä.

Vaikka useimmat amerikkalaiset ovat jo päättäneet Trumin ja Bidenin väliltä, suoran lähetyksen vaaliväittelyillä on huomattava merkitys ehdokkaiden välillä yhä aprikoivien kansalaisten äänestyspäätöksessä.

Esimerkiksi neljä vuotta sitten Trumpin ja Hillary Clintonin välistä ensimmäistä vaaliväittelyä seurasi yli 80 miljoonaa ihmistä.

Nyt vaaliväittely voi olla entistä tärkeämpi, koska koronaepidemian takia presidenttiehdokkaat ovat kampanjoineet tavallista vähemmän henkilökohtaisesti ympäri maata.

Väittelyn juontaa tv-kanava Foxin uutisankkuri, joka kertoi ennalta väittelyn keskittyvän kuuteen teemaan. Aiheita ei kuitenkaan ole lyöty lukkoon, ja esimerkiksi New York Timesin sunnuntaina julkaisemat tiedot Trumpin verotuksesta nousevat todennäköisesti keskusteluun ennakolta kerrottujen aiheiden rinnalle.

Väittely alkaa Suomen aikaa aamuyöllä kello 4.

Kokosimme debatin tärkeimmät teemat, ja ennakoimme, mitä ehdokkaat niistä sanovat.

1. Koronaepidemia

Bidenin kenties koko väittelyn tärkein ase Trumpia vastaan on istuvan presidentin takeltelu koronaepidemian hoitamisessa. Biden todennäköisesti hyökkää Trumpia vastaan koronan politisoinnista, viruksen vähättelystä, asiantuntijoiden sivuuttamisesta ja empaattisuuden puutteesta.

Lisäksi Biden pyrkii vakuuttamaan kansalaiset siitä, että hän johtaisi koronaepidemian hoitamista Trumpia paremmin.

ABC:n ja Washington Postin tuoreen gallupin mukaan 58 prosenttia yhdysvaltalaisista on tyytymättömiä Trumpin tapaan hoitaa koronaepidemiaa. Kyselyn mukaan tyytymättömyys on tärkeimpiä syitä Bidenin 10 prosenttiyksikön etumatkalle gallupeissa.

Trump puolestaan pyrkii luultavasti syyttämään Kiinaa koronan leviämisestä ja todistelemaan, että epidemian hoito on ollut menestyksekästä. Washington Post arvioi, että Trump yrittää leimata Bidenin ehdotuksen maskipakosta yksilönvapauksien rajoittamiseksi.

2. Ehdokkaiden ansiot

Kaksi kautta varapresidenttinä ja miltei neljä vuosikymmentä senaattorina ollut Biden päihittää Trumpin kuusi nolla poliittisessa kokemuksessa. Trumpin poliittinen kokemus on käytännössä peräisin yksinomaan kuluvalta presidenttikaudelta.

Väittelyssä Trump korostanee ”Washingtonin eliitin” ulkopuolista taustaansa ja ansioitaan liike-elämässä. 2016 vaaleissa vakiintuneen poliittisen eliitin ulkopuolisuus oli yksi Trumpin valtteja.

Bidenin on helppo puhua pitkän kokemuksensa tuomista eduista. Hän saattaa myös kyseenalaistaa Trumpin itsestään luomaa bisnestaiturin kuvaa uusilla tiedoilla Trumpin liiketoimien suurista tappioista.

3. Rasismi ja levottomuudet

Keväällä poliisin tappaman mustan George Floydin kuolemasta käynnistyneet Black lives matter -mielenosoitukset, poliisiväkivalta, rasismi ja muutamissa kaupungeissa mellakoinniksi ja vandalisoinniksi yltyneet protestit ovat muodostuneet viime kuukausien suureksi poliittiseksi kiistaksi.

Trump todennäköisesti sanoo väittelyssä, että Biden on suhtautunut mellakoihin lepsusti ja että Bidenin valinta johtaisi Yhdysvalloissa hallitsemattomaan vandalisointiin ja väkivaltaan. Trump saattaa myös väittää, että Biden esimerkiksi vähentäisi poliisin rahoitusta.

Biden luultavasti sanoo, ettei Trump puolusta tummaihoisia ja muita etnisiä vähemmistöjä. Lisäksi hän syyttänee Trumpia siitä, ettei Trump ole tuominnut väkivaltaisuuksia riittävän selkeästi.

4. Yhdysvaltain talous

Yhdysvaltain talous on koronaepidemian vuoksi suurissa vaikeuksissa ja työttömyys korkeimmillaan sitten 1920–30-lukujen vaihteen suuren laman.

Biden haukkuu väittelyssä Trumpia odotettavasti ainakin koronakriisin hoitamisen ongelmien aiheuttamasta työttömyydestä, kauppasodista ja protektionismista. Lisäksi Biden odotetaan kritisoivan Trumpin tekemiä veroalennuksia superrikkaille.

Trump selittänee talousongelmien johtuvan yksin koronaepidemiasta ja toistelee sitä, kuinka hyvin Yhdysvaltain taloudella meni ennen epidemian alkamista.

5. Korkein oikeus

87-vuotiaan tuomarin Ruth Bader Ginsburgin kuolema edellisviikolla toi Yhdysvaltain 9-paikkaiseen korkeimpaan oikeuteen tyhjän paikan, johon Trump nimitti viikonloppuna ehdokkaaksi arvokonservatiivisena pidetyn tuomarin Amy Coney Barrettin.

Tapaus on nostattanut voimakkaita kiistoja ja uhan jopa perustuslaillisesta kriisistä, koska neljä vuotta sitten senaatin republikaanijohtaja Mitch McConnell torppasi demokraattipresidentti Barack Obaman tuomarinimityksen, koska hänen mukaansa tuomarinimitystä ei pitäisi tehdä presidentinvaalien lähestyessä.

Tuolloin vaaleihin oli kahdeksan kuukautta, nyt viisi viikkoa, mutta republikaanienemmistöinen senaatti vahvistaa nimityksen silti hyvin todennäköisesti.

Biden oletettavasti toistaa väittelyssä vaatimuksensa, että yhdysvaltalaisten pitää saada antaa äänensä nimitysasiassa eli että nimitys tehtäisiin vasta vaalien jälkeen.

Trump puolestaan todennäköisesti pyrkii etäännyttämään presidentin roolia senaatin vahvistuksen ympärille kietoutuvassa kysymyksessä siitä, tulisiko nimitystä hyväksyä enää näin lähellä vaaleja.

6. Vaalien rehellisyys

Trump on keväästä lähtien hyökännyt kymmeniä kertoja postiäänestystä vastaan väittämällä, että se tekee vaaleista erittäin vilpilliset. Hän jatkaa väitteitä todennäköisesti ehdokkaiden väittelyssä.

Viime viikolla Trump kieltäytyi kahdesti lupaamasta, että valta vaihtuisi rauhanomaisesti, jos hän häviää vaalit. Hän viittasi tuolloin taas postiäänestykseen.

Biden kutsui NBC:n haastattelussa Trumpin puheita hämäykseksi, jolla Trump yrittää luoda epäilyjä vaalijärjestelmän luotettavuutta kohtaan.

Väittelyssä Biden voi jälleen vaatia, että vaalitulos todetaan vasta, kun kaikki äänet on laskettu. Pelkona on, että Trump julistautuisi voittajaksi pelkkien vaalipäivän äänten perusteella.

Bidenillä pitäisi olla väittelyssä helppo työ kumota Trumpin väitteet, sillä useat tutkimukset osoittavat, että postiäänestämiseen liittyy niin häviävän pieni vilpin uhka, että sillä ei ole minkäänlaista vaikutusta vaalitulokseen.

Hänen kampanjatiiminsä kehottanee Bideinä myös muistuttamaan yleisöä siitä, että Trump on itse äänestänyt useasti postitse, ja että republikaanitkin suosittelevat kannattajiaan äänestämään koronan vuoksi postitse.

Mitä muuta?

Trump on väittänyt ajoittain sanoissaan sekoilleen Bidenin olevan seniili ja dementoitunut. Trump kutsuu Bideniä ”Sleepy-Joeksi” eli ”Uniseksi Joeksi”.

Yhdysvaltalaismediat, kuten Financial Times arvioivat, että Trumpin taktiikka saattaa koitua häntä vastaan, koska jatkuva dementiarummutus on alentanut Bideniin kohdistuvia odotuksia. Pirteä ja napakka esiintyminen Bideniltä veisi pohjan Trumpin seniiliysväitteiltä.

Biden syyttää Trumpia todennäköisesti verovälttelijäksi sunnuntaina

New York Timesin

julkaisemien Trumpin veronmaksua koskevien tietojen takia.

Trump sanoo verotietojuttua valeuutiseksi, mutta hänen puolustautumistaan vaikeuttaa se, että hän ei ole vuosia jatkuneista lupauksistaan huolimatta itse julkaissut verotietojaan vaan sen sijaan tehnyt kaikkensa niiden salaamiseksi. Kaikki Yhdysvaltain presidentit 70-luvulta lähtien ovat aina julkaisseet verotietonsa ennen Trumpia.

Esimerkiksi Washington Post ennakoi, että Trump hyökkää Bidenia vastaan tämän pojan Hunter Bidenin kautta, joka istui ukrainalaisen energiayhtiön hallituksessa, kun isä-Biden oli Obaman hallinnossa koordinoimassa Ukraina-suhteita. Bideneitä ei ole syytetty tapauksessa laittomuuksista, mutta Trump kuvaa kuviota korruptioiksi.

Washington Postille puhuneiden kampanjoiden taustahenkilöiden mukaan Trump pyrkii perhekommenteilla suututtamaan Bidenin, joka on aiemmin tulistuessaan paikoin tehnyt itselleen epäedullisia lausuntoja.