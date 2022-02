Bidenin ja Putinin huippuneuvottelujen paikaksi povataan Helsinkiä

Suomalaisessa ja kansainvälisessä mediassa on väläytelty, että Venäjän presidentti Vladimir Putinin ja Yhdysvaltojen Joe Bidenin huippukokous Ukrainan tilanteesta pidettäisiin Helsingissä. He tapaisivat Ranskan presidentti Emmanuel Macronin aloitteesta. Ranskan presidentin kansaliasta on tiedotettu, että presidentit ovat alustavasti hyväksyneet ehdotuksen tapaamisesta. Eho Moskvy -radioaseman päätoimittaja Aleksei Venediktov tviittasi maanantaiaamuna, että mahdollinen tapaamispaikka olisi Helsinki, uutisoi Ilta-Sanomat ....

