Bidenin suosio laskussa – vain kolmannes amerikkalaisista tyytyväisiä presidentin työhön

Enemmistön mielestä presidentti on suoriutunut heikosti niin talouden, ulkopolitiikan kuin koronakriisinkin hoidosta.

Yhdysvalloissa vain kolmannes kansasta arvioi presidentti Joe Bidenin onnistuneen tehtävässään hyvin, kertoo tuore mielipidemittaus.

Kaikkiaan 33 prosenttia amerikkalaisista sanoo Bidenin tekevän hyvää työtä, kun 53 prosenttia puolestaan antaa presidentin työlle negatiivisen arvion.

Quinnipiacin yliopiston mittauksessa Bidenin suosio laski hieman edellisestä, marraskuussa julkaistusta mittauksesta. Trendi on ollut Quinnipiacin aiemmissakin vuonna 2021 toteutetuissa mielipidemittauksissa laskusuuntainen.

Luottamus presidentti Bidenin työhön laski myös demokraateiksi tunnustautuvien yhdysvaltalaisten keskuudessa, vaikka 75 prosenttia demokraateista on yhä tyytyväisiä Bideniin. Presidentin suosio on heikkoa riippumattomien äänestäjien keskuudessa, joista ainoastaan neljännes vastasi presidentin suoriutuneen tehtävistään hyvin ja 57 prosenttia koki presidentin suoriutuvan tehtävästään heikosti.

Heikko suoriutuminen avaintehtävistä

Enemmistö amerikkalaisista ei mittauksen mukaan koe presidentti Bidenin onnistuneen yhdessäkään kolmesta avaintehtävästä.

Kaikkiaan 57 prosenttia amerikkalaisista kokee presidentin suoriutuneen heikosti talouden hoitamisesta. Presidentin ulkopolitiikan hoitoon tyytymättömyytensä ilmaisi 54 prosenttia yhdysvaltalaisista.

Koronaviruskriisin hoitamisesta Biden saa hyväksyvän arvion 39 prosentilta vastaajista. Enemmistö vastaajista, 55 prosenttia, kokee kuitenkin presidentin suoriutuneen heikosti myös koronavirustoimissa.

Mielipidemittauksessa kysyttiin arviota siitä, kuinka Biden on suoriutunut ensimmäisestä vuodestaan Yhdysvaltain presidenttinä. Siinä missä 39 prosenttia sanoo Bidenin suoriutuneen oletettua heikommin, on puolet amerikkalaisista sitä mieltä, että Biden on suoriutunut presidentin tehtävistä odotetusti. Vain seitsemän prosenttia vastasi Bidenin onnistuneen oletettua paremmin.

Mielipiteet jakautuivat tasaisemmin sen suhteen, onko Biden tehnyt enemmän jakaakseen (49 %) vai yhdistääkseen (42 %) Yhdysvaltoja.

Mittauksen perusteella 41 prosenttia yhdysvaltalaisista puolestaan pitää Bidenia liian liberaalina ja 38 prosenttia sanoo presidentin olevan sopivan liberaali.

Demokratia vaarassa

Jos presidentti Bidenin suoriutuminen tehtävistään jakaakin amerikkalaisia, ollaan yhdestä asiasta varsin yksimielisiä: 76 prosenttia sanoo poliittisen epävakauden olevan suurin uhka Yhdysvalloille. Demokraattien joukossa (83 %) usko tähän on voimakkaampaa kuin riippumattomien (78 %) tai republikaanien (66 %).

Enemmistö yhdysvaltalaisista eli 58 prosenttia kokee demokratian olevan vaarassa. Enemmistö (53 %) myös uskoo poliittisen kahtia jakautumisen vain pahenevan.

Valtakunnallinen mielipidemittaus toteutettiin 7.–10. tammikuuta eli vasta sen jälkeen, kun presidentti Biden oli jo pitänyt kongressitalon valtauksen vuosipäivään liittyvän puheensa. Mittauksen virhemarginaali on 2,7 prosenttiyksikköä ja siihen vastasi 1 313 ihmistä.

Quinnipiacin yliopiston tekemät mielipidemittaukset kuuluvat yhdysvaltalaismedioiden siteeratuimpiin.