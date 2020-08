Bidenin varapresidenttikisa on nyt kahden kauppa, suomalaisprofessori arvelee – "Kyllä tässä nyt raha ratkaisee"

Jo ennen nimittämistään Yhdysvaltain demokraattien presidenttiehdokkaaksi Joe Biden kertoi valitsevansa naisen varapresidentikseen. Siitä alkoi spekulointi.

Monet takarajat varapresidentin julkistamisen suhteen ovat menneet rikki, joten ehkä nämäkin menevät. New York Timesin mukaan nimi tuodaan julkisuuteen jo tänään, mutta Reutersin siteeraaman sisäpiirilähteen mukaan vasta huomenna keskiviikkona.

– Kyllä tämä on nyt kahden kauppa. Joko Susan Rice tai Kamala Harris. Molemmat ovat mustia naisia ja poliittisesti Bidenin tavoin keskitien kulkijoita. Toki kummallakin on omat painolastinsa, Turun yliopiston Pohjois-Amerikan tutkimuksen professori Benita Heiskanen toteaa.

Hän viittaa Harrisin kohdalla tämän syyttäjänä antamiin koviin tuomioihin, joita on kritisoitu ja riepoteltu mediassa. Ricen kohdalla kyse on vanhasta Libyan tapauksesta, jossa neljä amerikkalaista kuoli vuonna 2012. Rice antoi televisiohaastattelussa aluksi väärää tietoa hyökkäyksen syistä.

Varapresidentiksi on valittava musta nainen

Tässä vaiheessa varapresidenttikandidaatteja on ollut paljon. Kaikki ovat käyneet läpi puolueen tarkastukset, joissa jotkut ehdokkaat on todettu epäsopiviksi. Tarkastelusta on pitänyt huolen myös media, jolle uusia nimiä on tiputeltu pitkin prosessia. Venynyt ja paukkunut varapresidentin valinta onkin saanut ennennäkemättömän mediahuomion.

– Se voi olla strategista. On katsottu millaisia reaktioita tulee ja odotettu, että lehdet tekevät myös oman penkomisensa.

Demokraattipoliitikoilta ja aktivisteilta on tullut Bidenille painetta, että varapresidentiksi on valittava musta nainen. Sitä olisivat sekä Rice että Harris.

Värillisiä naisia politiikkaan auttavan ”She the People”-ryhmän perustaja Aimee Allison kertoi Reutersille, että hänen mukaansa olisi poliittisesti harkitsematonta, suorastaan edesvastuutonta Bidenille olla valitsematta värillistä naista varapresidentikseen.

– Se on Bidenin leirin tärkein päätös, joka määrittää seuraavien 80 päivän sävyn. Mustan naisen valitseminen olisi näyttö siitä, että meilläkin on paikka vallankahvassa.

”Progressiiviset on jo heitetty pois ja Wall Street saatu puolelle”

Moni valkoinen, vahva ehdokas on pudonnut kisasta. Tällainen oli esimerkiksi Elizabeth Warren, joka edusti Bernie Sandersin tavoin demokraattien edistyksellistä siipeä.

– Progressiiviset on jo heitetty pois. Kyllä tässä nyt raha ratkaisee. On tehty lehmänkauppoja republikaanien kanssa ja Wall Street on saatu puolelle. Enää ei kosiskella vasenta laitaa, Heiskanen toteaa.

Tässä vaiheessa varapresidentin on tärkeää tukea Bidenin keskitien linjaa. Sitä tekisivät sekä Harris että Rice.

– On myös mahdollista, että ulkopolitiikassa kannuksensa ansainneesta Ricesta tulee ulkoministeri ja Harrisista varapresidentti. Jollain tapaa he tulevat olemaan molemmat mukana.

Tuleeko Bidenista USA:n vanhin presidentti?

Aikanaan Barack Obama tarjosi Bidenille mahdollisuuden valita, että haluaako tämä varapresidentiksi vai ulkoministeriksi. Obaman varapresidenttinä toimineen Bidenin presidenttiyttä onkin mainostettu Obaman kolmantena kautena. Ja Donald Trumpin vastavoimana.

Tähän mennessä Biden on pysytellyt koronan varjolla kotonaan ja poissa julkisuudesta. Yhtään televisioväittelyä presidenttiehdokkaiden välillä ei ole vielä nähty.

Uusimpien mielipidemittausten mukaan Biden on hienoisessa johdossa, mutta virhemarginaalit huomioon ottaen ehdokkaat ovat suunnilleen tasoissa. Juuri tässä vaiheessa kampanjaa Hillary Clinton oli saman verran Trumpin edellä.

– Ikuisesti Biden ei voi pysyä poissa julkisuudesta. Bidenin tiedetään änkyttävän ja sekoilevan sanoissaan. Nähtäväksi jää, kuinka hän pärjää Trumpille.

Mikäli Joe Biden voittaa Trumpin, olisi hän tammikuussa virkaan astuessaan Yhdysvaltain historian vanhin presidentti.