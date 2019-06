Biologi kouluttautuu nyt 12 viikossa koodariksi, kun oman alan töitä ei löytynyt – pikakoulutuksista toivotaan apua ohjelmistoalalle

Biologiksi Oulun ylipistosta vuonna 2015 valmistunut Miia Myllylahti , 27, on yrittänyt etsiä alansa töitä useamman vuoden. Viime vuonna hän alkoi pohtia alanvaihtoa, sillä biologin uramahdollisuudet eivät näyttäneet kovin hyvältä.

Ympäristöteknologiaakin opiskelleena Myllylahti oli havainnut, että it-ala voisi olla hänen vaihtoehtonsa.

– Tutustuin viime kesänä lähemmin koodaukseen ollessani kesätöissä Terrafamella. Se oli kivaa, hän kertoo.

Oulusta Helsinkiin muutettuaan hän päätti hakea pohjoismaiseen henkilöstöpalvelualan konserniin Academic Workiin kuuluvan Academy Finlandin 12 viikon data-analyytikkokoulutukseen. Valinta kurssille oli monivaiheinen.

Myllylahti osallistui ensin testeihin, joilla mitataan kognitiivisia ja numeerisia kykyjä. Läpäistyään testin hän lähetti hakemuksen ja motivaatiokirjeen.

– Etenin puhelinhaastatteluun, ja seuraavaksi järjestettiin haastattelu kasvokkain. Lisäksi hakijoille tulee vielä mahdollisen asiakasyrityksen haastattelu, Myllylahti kertoo.

Hän pääsi sisään, ja koulutusta on nyt takana kolme viikkoa.

– It-alalla on mahdollisuuksia kehittyä ja päästä eteenpäin. Uskon, että tämä antaa hyvät pohjat opiskella lisää muitakin ohjelmointikieliä.

Kiihdytetty oppiminen, jota koulutuksessa hyödynnetään, on ollut Myllylahden mielestä tehokasta.

– Meillä on joka viikko tentti, ja olen havainnut, että tässä oppii kuin huomaamattaan. Välillä se ei ole helppoa, mutta oppii silti, jos jaksaa takoa asioita päähänsä.

Työpaikka jo odottamassa

Entuudestaan Myllylahti tiesi, että alalla on paljon miehiä, joten alanvaihto hieman aluksi jännitti, mutta alkoi pian tuntua luontevalta. Muitakin alanvaihtoa miettiviä naisia hän kannustaa rohkeasti lähtemään mukaan.

– Opiskelijoissa on monenlaisen taustan omaavia ihmisiä. Ei koodarin tarvitse olla yliopistokoulutettu, mutta toki siitä on hyötyä.

Myllylahti toivoo, että hän pääsisi työelämässä hyödyntämään myös biologian osaamistaan, mutta välttämätöntä se ei ole. Kurssin jälkeen Myllylahtea odottaa työpaikka Fortumilla.

Alanvaihtajia papeista lähtien

Ohjelmistoalan osaajista on Suomessa jo niin kova pula, että alalle on yritetty houkutella työvoimaa aina ulkomailta saakka. Koulutuspuolella tilanteeseen on herätty, ja tarjolla on erilaisia pikakoulutuksia esimerkiksi alanvaihtajille.

Ohjelmistoalan työntekijöitäkouluttava Academy Finland järjesti ensimmäisen koodarikurssinsa vuonna 2017 ja on tähän mennessä kouluttanut 177 ihmistä.

Intensiivinen 12 viikon koulutus perustuu kiihdytetyn oppimisen menetelmään, joka tarkoittaa nopeatempoista käytännön oppimista. Siihen sisältyy lyhyitä luento-osuuksia, ryhmätyöskentelyä ja aktiivista palautteenantoa.

Kurssi on maksuton, ja osallistujille luvataan sen jälkeen työpaikka. Konserni palkkaa konsultit omiksi työntekijöikseen toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen ja myy heidän työpanoksensa asiakasyrityksiinsä. Kurssin läpäisseet ovat junior-tason tietotekniikkakonsultteja.

– Kurssilaiset siirtyvät asiakasyrityksiimme, ja ne puolestaan rekrytoivat työntekijät jollakin aikavälillä, sanoo toimitusjohtaja Jukka Pulkkinen Academy Finlandista.

Pulkkinen luonnehtii kurssia kiihdytyskaistaksi uudelle uralle.

– Meillä on ollut alanvaihtajia aina papeista, ekonomeista, parturi-kampaajista ja sairaanhoitajista lähtien. Työelämässä on mieletön rikkaus, kun he pystyvät hyödyntämään aikaisempaa kokemustaan uudessa kontekstissa.

Monivaiheinen rekrytointi

Pulkkisen mielestä perinteiset oppilaitokset ovat hitaita reagoimaan muutoksiin, eivätkä ne pysty vastaamaan koulutusmäärillään työmarkkinoiden tarpeisiin.

Ei Academyn kursseillekaan aivan heittämällä sisään mennä, sillä hakijat käyvät läpi monivaiheisen rekrytointiprosessin, jossa mitataan muun muassa matemaattista päättelykykyä. Pyrkijöitä yhdelle kurssille on keskimäärin tuhat, joista opiskelijoiksi pääsee 15–30.

Opetus on käytännönläheistä mutta vaativaa: päivät ovat pitkiä ja joka viikko tehdään testejä.

– Ohjelmoinnin lisäksi käymme läpi sitä, miten moderneissa ohjelmistokehitysprojekteissa tehdään töitä, pääopettaja Tommi Teräsvirta kertoo.

Hänen mukaansa hakuprosessissa varmistetaan, että jokaisella on kyky omaksua paljon tietoa lyhyessä ajassa.

– Jos opiskeluun ei panosta ihan 100-prosenttisesti, niin ei onnistu. Tähän mennessä vain kolme osallistujaa on keskeyttänyt opinnot, Teräsvirta sanoo.

10 000 työntekijän vaje

Koodarikoulutuksia tarjoavat jo useat Suomen korkeakoulut. Syksyllä kuusi ammattikorkeakoulua aloittaa Highway 2 Code -koulutus opetus- ja kulttuuriministeriön 1,6 miljoonan euron tuella. Puolivuotisella koulutuksella halutaan alalle nopeasti uusia työntekijöitä. Tavoitteena on kouluttaa 250 uutta ohjelmistoalan osaajaa kolmen vuoden aikana.

– Yleisesti alalla puhutaan noin 10 000 työntekijän vajeesta, joka kasvaa vuosittain tuhansilla. Ohjelmistoala kaipaa myös käyttöliittymäsuunnittelijoita, graafisia osaajia, testaajia sekä ohjelmistosuunnittelijoita ja -arkkitehtejä, kertoo tieto- ja viestintätekniikan koulutusalapäällikkö Jari Isohanni Centria-ammattikorkeakoulusta.

Kokkolan Centrian lisäksi koulutushanketta ovat olleet toteuttamassa Oulun, Kajaanin, Vaasan, Turun ja Jyväskylän ammattikorkeakoulut.

Maahanmuuttajat ja naiset kohderyhmänä

Koulutukseen pyrki 350 hakijaa, joista kaukaisimmat olivat Suomen rajojen ulkopuolelta, Afrikasta ja Manner-Euroopasta. Kohderyhmänä olivat maahanmuuttajat ja naiset. Varsinaista pohjakoulutusta hakijoilta ei vaadittu.

Puolen vuoden aikana opiskelijalle pyritään antamaan niin sanottu junior- eli alkeistason osaaminen ohjelmistojen kehittämisestä.

– Huomattavan suuri määrä hakijoista oli keski-iän saavuttaneita naisia, mikä oli iloinen yllätys. Moni hakijoista oli alanvaihtajia, joilla oli jopa kymmenien vuosien työkokemus takanaan.

Isohannin mukaan ohjelmistoalalle työllistyminen kiinnostaa.

– Alalla on ollut miehinen maine, mutta nyt näyttää siltä, että stereotypia on murtumassa. Monikulttuurinen, heterogeeninen työskentely-ympäristö antaa suomalaiselle ohjelmistokehitysyrityksille mahdollisuuden kehittyä ja kasvaa sekä luoda aiempaa parempia tuotteita asiakkailleen.