Biologit selvittävät hylkeiden joukkokuolemia Alaskassa

Kuolleita hylkeitä on ajautunut rannikolle lähes 300 reilun vuoden aikana. Asiantuntijat tutkivat myös harmaavalaiden ja merilintujen kuolemia.

Yhdysvaltalaiset biologit tutkivat lähes 300 hylkeen kuolemaa. Kuolleita hylkeitä on löytynyt Alaskan rannoilta vuoden 2018 kesäkuusta lähtien, kertoo uutistoimisto Reuters.

Yhdysvaltain sään- ja valtamerentutkimushallinto NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) pitää hylkeiden kuolemia epätavallisina.

Tähän mennessä Beringinmeren ja Tshuktshimeren rannikoilta Alaskasta on löydetty 282 hylkeenraatoa, joista alle puolet, 119, löydettiin viime vuoden puolella. NOAA:n tutkijoiden mukaan kuolemia oli viisi kertaa enemmän kuin normaalisti.

NOAA:n Alaskan osaston tiedottaja Julie Speegle arvelee, että hyljekuolemien määrä on todellisuudessa vielä suurempi, sillä osa hylkeistä on voinut painua kuoltuaan meren pohjaan.

Yhtenä syynä pidetään ilmastonmuutosta, jonka seurauksena merijää sulaa ja veden lämpötila nousee epätavallisen korkeaksi.

Reutersin mukaan kuolleiden hylkeiden joukossa on täplähylkeiden ohella myös uhanalaisia parta- ja kiehkuraishylkeitä. Merijää on arktisella alueilla eläville hylkeille elinehto, sillä ne tarvitsevat sitä esimerkiksi hylkeenpoikasien kasvattamiseen, ruuan hankintaan ja lepäämiseen. Alaskan alueella on tavattu myös aliravittuja hylkeitä.

Biologit haluavat nyt selvittää, ovatko hylkeet nielleet haitallisia merileväkukintoja.

Syynä mahdollisesti merivesien lämpeneminen

Asiantuntijat tutkivat myös harmaavalaiden joukkokuolemia. Tämän vuoden aikana on NOAA:n tilastojen mukaan löytynyt 212 kuollutta harmaavalasta pitkin Yhdysvaltojen länsirannikkoa Meksikosta Alaskaan. 44 valaista on löytynyt Alaskasta.

Tutkijat arvelevat, että syynä on merivesien lämpeneminen, joka on häirinnyt valaiden ravintoketjua.

Alaskassa on havaittu jo viitenä peräkkäisenä vuonna myös merilintujen joukkokuolemia. Kuolleiden lintujen joukossa on ollut myös uhanalaisia lajeja, kuten kiisloja, lunneja ja myrskylintuja.

Alaskan alueen vedet sulivat normaalia aiemmin tänä vuonna.