Boeing keskeyttää turmakonemallinsa tuotannon

Lentokonevalmistaja Boeing keskeyttää väliaikaisesti 737 MAX -turmakonemallinsa tuotannon tammikuussa, yhtiö kertoo. Konemalli on ollut maailmanlaajuisessa lentokiellossa viime maaliskuusta asti kahden tuhoisan turman vuoksi. Yhdysvaltain ilmailuviranomaisten mukaan lentokielto jatkuu vuoden 2020 puolelle. Yhtiö on joutunut lykkäämään arvioita lentokiellon päättymisestä useaan kertaan. Wall Street Journalin mukaan lentokielto perutaan aikaisintaan helmikuussa. Kiellosta huolimatta Boeing on valmistanut turmakonemallia noin…