Boris Johnson: Kaikki brittikodit tuulisähköisiksi vuonna 2030 – Merituulivoiman vauhdittamiseen 160 miljardia puntaa

Pääministerin esittämä tavoite nelinkertaistaisi maan merituulivoimakapasiteetin kymmenessä vuodessa. Työpaikkoja on Johnsonin mukaan luvassa 62 000.

Britannian hallitus asettaa entistä huimemman tavoitteen tuulivoimalle ja tukee alan kehitystä erittäin mittavalla taloudellisella tuella.

Pääministeri Boris Johnsonin mukaan merituulivoiman rakentaminen kiihtyy niin, että vuonna 2030 sen kapasiteetti on no 40 gigawattia. Nykyinen kapasiteetti on noin neljännes tästä.

Hallituksen aiempi tavoite vuodelle 2030 oli 30 gigawattia.

– Uskomme, että kymmenessä vuodessa maan kaikkien kotien sähkö tulee merituulivoimasta, Johnson visioi.

– Teepannunne, pesukoneenne, hellanne, lämmityksenne ja ladattava sähköautonne – ne kaikki saavat voimansa puhtaasti ja ilman tunnontuskia tuulista, jotka puhaltavat näiden saarten ympärillä.

Pääministeri puhuu aiheesta konservatiivipuolueen kokouksessa tänään. Puheen sisältö on uutisoitu etukäteen laajalti brittimediassa.

Panostusta myös kelluviin voimaloihin

Merituulivoiman pullonkaulana on ollut pitkään sen korkea rakentamishinta, mutta Johnsonin mukaan Britannian hallitus tukee alan kehitystä ja erityisesti uuden sukupolven tuulivoimaloita.

Tämä tarkoittaa panostusta muun muassa kelluville perustuksille rakennettaviin voimaloihin.

– Valjastamme puuskat kaukana syvimmillä vesillä, Johnson maalailee.

Hän sanoo, että hallitus suuntaa merituulivoiman vauhdittamiseen 160 miljardia puntaa osana kymmenkohtaista, vihreää elvytystä. Rahan on määrä virrata erityisesti pohjoisen Englannin, Skotlannin ja Walesin rannikoille.

Pääministerin mukaan hallituksen tuki luo merituulivoima-alalle 2 000 suoraa ja 60 000 välillistä työpaikkaa.

Hän toisti myös aiemmin mainitsemansa vertauksen, jonka mukaan tuuli on Britannialle kuin öljy Saudi-Arabialle. Johnsonin mukaan Britanniasta tulee alan kehityksen myötä tuulivoiman kärkimaa maailmassa.