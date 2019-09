Boris Johnson puhui laittomalta tauolta palanneelle parlamentille: ”Äänestäkää hallituksen luottamuksesta tai suostukaa uusiin vaaleihin”

Britannian pääministeri Boris Johnson puhui parlamentin alahuoneen istunnossa tänään keskiviikkona vain päivä sen jälkeen, kun korkein oikeus tuomitsi hänen määräämänsä istuntotauon laittomaksi.

Johnson pyysi oppositiopuolueita äänestämään hallituksen luottamuksesta.

– Jos oppositiopuolueella ei ole luottamusta hallitukseen, heillä pitää olla mahdollisuus todistaa se.

Johnson ehdotti, että asiasta voitaisiin äänestää jo huomenna, jos joku oppositio esittäisi hallituksen epäluottamusta keskiviikon aikana.

Johnsonin ehdotus sai aikaan huutomyrskyn istuntosalissa. Puhemies John Bercow joutui huomauttamaan moneen kertaan, että pääministerin puhetta täytyy kuunnella.

Johnson aloitti puheensa toteamalla, että jos oppositio haluaa uuden hallituksen, heille pitää antaa uudet parlamenttivaalit. Hän toisti puheessaan useaan otteeseen, että oppositio ei uskalla lähteä uusiin vaaleihin.

Johnson syytti oppositiota itsekkyydestä ja poliittisesta pelkuruudesta.

– Edustajat pyytävät, että kansalaisia kuunnellaan ja samalla he kieltäytyvät uusista vaaleista, Johnson totesi.

– Kahden vuoden ajan he ovat vaatineet uusia vaaleja ja kahdesti he ovat äänestäneet ne kumoon.

Johnson syytti Oppositiojohtaja Jeremy Corbynia siitä, että pyytäessään uusia vaaleja hän äänestäisi ne kumoon, ja tekisi saman brexit-sopimuksen kohdalla. Hän mietti, haluaako Corbyn edes olla pääministeri.

”Oikeus oli väärässä”

Pääministeri yritti jäädyttää parlamentin toiminnan EU-eron alla viideksi viikoksi, mutta korkein oikeus tuomitsi teon laittomaksi tiistaina. Istuntotauko ehti kestää yli kaksi viikkoa ennen tuomiota.

Kaksi kuukautta maata johtanut pääministeri kommentoi oikeuden tuomiota istuntosaliin palanneille parlamenttiedustajille.

Johnsonin mukaan korkein oikeus oli väärässä, kun se antoi tuomion selkeästi poliittisessa kysymyksessä. Johnson syytti tuomiota siitä, että brexitiä tärkeämmät asiat jäävät hoitamatta, kun parlamentti ei voi toimia ”kansan tahdon mukaan”.

Johnson puhui pitkään siitä, kuinka oppositio ei kunnioita brexit-kansanäänestyksen tulosta. Hän piti puheessaan edelleen kiinni brexit-päivästä 31. lokakuuta.

– Oppositio elää fantasiamaailmassa. He kuvittelevat, että he kumoavat kansanäänestyksen ja järjestävät uuden. Parlamentti lupaa, että tällä kertaa se todella kunnioittaa äänestystä. He toivovat, että kaikki unohtavat pari viime vuotta, Johnson sanoi.

Johnson vertasi opposition toimintaa kommunistien fantasioihin.

Hänen mukaansa hallitus haluaa, että ensimmäistä kansanäänestystä kunnioitetaan, siirrytään eteenpäin ja keskitytään muihin asioihin.

– Brexit pitää saada tehtyä, jotta saisimme yhdistettyä kansalaiset emmekä jakaisi heitä uudella kansanäänestyksellä.

Johnson palasi keskelle kriisiä

Reutersin mukaan korkeimman oikeuden tuomio sai pääministeri Johnsonin keskeyttämään virkamatkansa New Yorkiin, josta hän palasi takaisin Lontooseen poliittisen kriisin keskelle tänään.

Opposition edustajat ovat vaatineet Johnsonin eroa oikeuden tuomion takia. Jo New Yorkissa Johnson torppasi häntä kohtaan esitetyt erovaatimukset ja sanoi, että Britannian EU-ero tapahtuu 31. lokakuuta, ”tuli mitä tuli”.

Oppositiojohtaja Jeremy Corbyn on vaatinut Johnsonia myös pyytämään anteeksi kuningatar Elisabetilta , joka vahvisti parlamentin jäädyttämisen hänen pyynnöstään, sekä Britannian kansalaisilta.

Daily Mirrorin mukaan Boris Johnson saapui parlamenttiin keskiviikkona Suomen aikaa hieman ennen iltakahdeksaa vaihtoehtoisen sisäänkäynnin kautta, koska pääporteilla oli niin paljon mielenosoittajia.

”Parlamentti on kuollut”

Parlamentin keskiviikon istunnon alussa oikeusministeri ja Johnsonin lainopillinen neuvonantaja Geoffrey Cox sanoi hallituksen noudattavan ennen istuntotaukoa säädettyä lakia, joka estää sopimuksettoman brexitin mahdollisuuden.

Myös Coxille on esitetty erovaatimuksia. Häntä on syytetty kuningatar Elisabet II:n harhaanjohtamisesta istuntotaukoon liittyvissä kysymyksissä. Cox sanoi hallituksen uskoneen toimivansa lain mukaan.

Cox syytti alahuonetta brexitin jarruttamisesta sekä siitä, ettei oppositio tahdo uusia vaaleja.

– Tämä parlamentti on kuollut. Sen ei pitäisi enää istua täällä. Parlamentilla pitäisi olla rohkeutta kohdata äänestäjät. Mutta ei sillä ole, Cox sanoi.