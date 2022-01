Boris Johnsonin paikalla tuulee ja kovaa – media on spekuloinut seuraajavaihtoehtoja jo pitkään

Britanniassa pääministeri Boris Johnson on moneen otteeseen urallaan – jo ennen siirtymistään politiikkaan – suhtautunut totuuteen varsin joustavalla asenteella, ja silti hän on onnistunut kapuamaan yhä vain korkeampiin tehtäviin. Viimeisimmät kohut ja epämääräiset selittelyt koronasulkujen aikaisista juhlista Downing Streetillä ovat kuitenkin saaneet monet kansalaiset ja opposition raivon partaalle.

Johnsonin asema horjuu nyt toden teolla, sillä hänen eroaan on vaadittu jo tämän oman konservatiivipuolueen riveistä. Esimerkiksi keskiviikkona pääministerin kyselytunnilla entinen brexit-ministeri ja senioritason konservatiivipoliitikko David Davis julkisesti ja näyttävästi vaati Johnsonia jättämään tehtävänsä.

Vaikka Johnson itse vastaa jatkuvaan kritiikkiin pyytämällä kaikkia osapuolia odottamaan juhlista tehtävän tutkinnan valmistumista eikä vaikuta suunnittelevan eroilmoituksen antamista, mediassa on jo hyvän aikaa spekuloitu mahdollisilla seuraajilla.

Kuka siis voisi muuttaa Downing Streetin virka-asuntoon – juuri siihen, jonka remontin rahoituksesta aiheutui yksi monista Johnsonin kohuista?

Liz Truss

Ulkoministeri Liz Truss puolsi aiemmin Britannian EU-jäsenyyttä, mikä teki hänestä niin kutsutun remainerin. Sittemmin hän käänsi kelkkansa ja on nyt brexitin kannattaja.

Konservatiivien keskuudessa suosittu Truss on ollut tuottelias sosiaalisessa mediassa, mikä on herättänyt kollegoiden keskuudessa vitsailua. Hänen on myös kuvailtu haluavan näyttäytyä entisen konservatiivipääministerin Margaret Thatcherin kaltaisena hahmona. Financial Timesin Sebastian Peyne tviittasi jo viime marraskuussa erään ministerin sanoneen hänelle, että Trussin keino päästä puolueen johtoon on “käyttää sanaa vapaus niin paljon kuin mahdollista ja näyttää niin paljon Margaret Thatcherilta kuin mahdollista”.

Poliittisesti vasemmalla kallistuva New Statesman on arvioinut, että Truss saattaa vedota niin kutsuttuun punaiseen muuriin eli perinteisesti työväenpuoluetta kannattaviin alueisiin Pohjois-Englannissa, jossa viime vaaleissa osa punaisista paikoista kaatui sinisille eli konservatiiveille.

Rishi Sunak

Valtiovarainministeri Rishi Sunak on ollut vedonlyöjien listauksissa suosikki Johnsonin seuraajaksi. Sunak on myös pysytellyt pääosin sivussa partygateksi nimitetystä juhlimiskohusta, mikä on tulkittu yritykseksi pysyä etäällä koko keskustelusta.

Sujuvana ja huoliteltuna esiintyjänä tunnettu Sunak on melko tavalla eri maata kuin Johnson, ja häntä onkin verrattu entiseen pääministeriin, työväenpuoluetta edustaneeseen Tony Blairiin.

Koronaviruspandemian aikana Sunak on ollut esillä erityisesti lomautusten tukijärjestelmästä sekä Eat out to help out -ohjelmasta, jonka kautta julkisista varoista tuettiin ravintoloissa syömistä.

Vaikka Sunak on kansan keskuudessa Trussia tunnetumpi, konservatiivien tuki on viime aikoina heikentynyt. Johnsonin väistyessä seuraajan valitseminen on konservatiivien käsissä, mutta heidänkin on otettava huomioon yleinen mielipide.

Jeremy Hunt

Entinen ministeri Jeremy Hunt hävisi Johnsonille puolueen puheenjohtajakilvan vuonna 2019. Tuolloin hän esitti itsensä “vakavana” vaihtoehtona.

Johnsoniin verrattuna Hunt nähdään yleensä turvallisena ja vakaana, mutta osa kollegoista epäilee hänen karismansa riittävyyttä.

Hunt on kokenut, ja hänellä on ollut monia merkittäviä hallitustehtäviä. Koronapandemian aikaan hän on arvostellut nykyhallituksen koronavirustoimia, mikä on tuonut hänelle jonkin verran tukea. Etua saattaisi kilvassa olla juuri siitä, että hän ei ole ollut mukana Johnsonin hallituksessa. Pääministeriksi noustuaan Johnson tarjosi Huntille ministerin tehtävää, mutta Hunt päätti tuolloin kieltäytyä tarjouksesta.

Sajid Javid

Sajid Javid edelsi Rishi Sunakia valtiovarainministerin paikalla. Hän erosi tehtävästään vastalauseena sille, että Johnson ja tämän silloinen avustaja Dominic Cummings vaativat ministeriä vaihtamaan avustajakuntansa.

Nykyisessä tehtävässään terveysministerinä Javid on saanut kehuja. Rima ei tosin ollut erityisen korkealla, sillä edeltäjä Matt Hancock joutui eroamaan kesken koronaviruskriisin salasuhteen tultua julki.

Javid tuki brexit-kansanäänestyksessä EU:ssa pysymistä. Hänen konservatiivi-ideologiansa on kuitenkin riittävän järeä vedotakseen puolueen moniin osa-alueisiin. Lisäksi hänen vaatimaton taustansa voi vedota kansalaisiin eri tavalla kuin monien eliittikonservatiivien elämäntarina.

Priti Patel

Sisäministeri Priti Patel on yksi Johnsonin ministereiden konservatiivisimmista: hän on muun muassa äänestänyt samaa sukupuolta olevien avioliitoa vastaan. Hän myös kannatti brexitiä. Yksinkertaistetusti voidaan sanoa, että oikeisto pitää Patelista, kun taas vasemmisto halveksuu tätä.

Ugandalais-intialaiseen perheeseen Lontoossa syntynyt Patel on ottanut tiukan linjan maahanmuuttoon aikana, jona ennätysmäärä ihmisiä on pyrkinyt Britanniaan kanaalin yli. Kanta voi houkutella joitakuita kansanedustajia ja konservatiivipuolueen jäseniä Patelin tueksi.

Patel on puolustellut itseään julkisuudessa sen jälkeen kun julki tuli syytöksiä, joiden mukaan hän on kiusannut virkamiehiä. Vuonna 2017 hän joutui jättämään silloisen tehtävänsä ministerinä, kun kävi ilmi, että hän oli ollut epävirallisissa tapaamisissa israelilaisviranomaisten kanssa.

Michael Gove

Yli 16 vuotta kansanedustajana ollut Michael Gove oli yksi brexitin ajureista, ja hän on ollut merkittävä hahmo Johnsonin hallituksessa. Hän on pyrkinyt konservatiivipuolueen johtoon vuosina 2016 ja 2019 ja päätyi kummallakin kerralla kolmossijalle.

Kolmas kerta ei välttämättä kuitenkaan olisi Govelle sen onnekkaampi, sillä kovinkaan yhtenäistä tukea hänellä ei puoluetovereidensa keskuudessa pääministerin paikalle ole. Monet arvostavat hänen pitkää kokemustaan. Jotkut ovatkin toivoneet, että vaikka Gove on jo ilmoittanut menettäneensä kiinnostuksensa puolueen johtoon, tämä voisi vielä olla ylipuhuttavissa.

Kansan keskuudessa Gove ei kuitenkaan ole erityisen suosittu, ja konservatiiveja saattaa huolettaa se, miten äänestäjät suhtautuvat Goven innokkaaseen suhtautumiseen koronarajoituksiin. Financial Timesin mukaan eräs kollega on vitsaillut, että “Michael ei ole tyytyväinen ennen kuin jokainen on lukittu kotiinsa”.

Dominic Raab

Varapääministeri ja oikeusministeri Dominic Raab johti maata Johnsonin ollessa sairaalahoidossa koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi. Raabilla on tiettävästi karatessa musta vyö, ja hänen hätiköimätön ja käytännöllinen olemuksensa on herättänyt luottamusta.

Raab on näkyvästi tukenut Johnsonia partygaten jälkimainingeissa. Telegraphin toimittaja Iain Dale kuvailee Raabin osaavan olla “huomattavasti hauskempi ja miellyttävämpi kuin hänen haastattelunsa joskus antavat ymmärtää”.