Brasilian Amazonilla kirjattiin tällä viikolla pahin metsäpalopäivä 15 vuoteen

Brasilian Amazonilla kirjattiin tällä viikolla ennätysmäärä metsäpaloja yhden päivän aikana 15 vuoteen. Maan avaruusviraston (INPE) satelliittiseurannassa havaittiin maanantaina 3 358 paloa, mikä on suurin lukema yhden vuorokauden aikana sitten syyskuun 2007.

Luku on lähes kolminkertainen verrattuna niin kutsuttuun “tulen päivään” eli elokuun 10. päivään vuonna 2019, kun maanviljelijät yhteistuumin polttivat valtavia määriä kaadettua sademetsää pohjoisessa Paran osavaltiossa. Tuolloin savu levisi noin 2 500 kilometrin päähän Sao Pauloon ja herätti maailmanlaajuista huolta maapallon elintärkeiden resurssien tuhoutumisesta.

INPE:n tulipaloseurantaa johtavan Alberto Setzerin mukaan maanantain palot eivät vaikuta olleen koordinoituja. Hän sanoo uutistoimisto AFP:lle, että kiivaimmat tulipaloalueet liikkuvat koko ajan eteenpäin kohti pohjoista.

Bolsonaro tyrmää kritiikin

Asiantuntijoiden mukaan sademetsän tulipalot ovat pääosin seurausta laittomasta maanviljelystä ja metsän raivaamisesta karjapelloiksi.

Kiivain palokausi alkaa Amazonilla tyypillisesti elokuussa, kun sää muuttuu kuivemmaksi. Meneillään olevasta kuukaudesta on tulossa metsäpaloissa mitattuna pahin elokuu koko presidentti Jair Bolsonaron aikana. Bolsonaron aikana metsätuhot ovat kiihtyneet, mikä on herättänyt kansainvälistä arvostelua.

Bolsonaroa kritiikki ei ole hetkauttanut. Hän on huomauttanut, että jos muut maat haluavat itselleen “nätin metsän”, näiden olisi pitänyt suojella omiaan.

Tänä vuonna kehitys on ollut huolestuttavaa: heinäkuussa INPE kirjasi lähes 5 400 paloa, mikä on kahdeksan prosenttia enemmän kuin viime vuoden heinäkuussa. Tässä kuussa paloja on ollut jo yli 24 100.

Mittaushistorian aikana eniten paloja kuukaudessa on havaittu elokuussa 2005, jolloin niitä kirjattiin lähes 63 800.