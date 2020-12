Britannia hyväksyi ensimmäisenä maana Oxfordin ja AstraZenecan koronarokotteen

Rokote on muita hyväksyttyjä rokotteita halvempi ja ennen kaikkea se säilyy myös tavallisessa jääkaapissa.

Uuden koronavirusmuunnoksen kanssa kamppailevasta Britanniasta kantautui keskiviikkona myös hyviä covid-19-uutisia. Maan lääkintäviranomaiset ovat hyväksyneet Oxfordin yliopiston ja AstraZenecan kehittämän koronavirusrokotteen ensimmäisenä maailmassa.

Tämän myötä koronarokotuskampanja tehostuu maassa huomattavasti, kertoi terveysministeri Matt Hancock BBC:n mukaan.

Rokote otetaan käyttöön maanantaina 4. tammikuuta ja ”sen käyttö kiihtyy ensi vuoden ensimmäisten viikkojen aikana”, sanoi Hancock.

Ensi viikolla käytettävissä pitäisi olla jo satojatuhansia rokoteannoksia. Britannia on tilannut AstraZenecalta 100 miljoonaa annosta rokotetta, tällä määrällä pystytään rokottamaan 50 miljoonaa ihmistä.

Rokote kehitettiin jo vuoden alkupuolella, ensimmäiset vapaaehtoiset saivat testipiikin huhtikuussa. Sen jälkeen rokote on todettu turvalliseksi ja tehokkaaksi tuhansille ihmisille tehtyjen kokeiden myötä.

Tehoaa myös uuteen muunnokseen

Joulukuussa Britannia hyväksyi Pfizerin ja Biontechin rokotteen. Tätä rokotetta on Britanniassa saanut jo yli 600 000 ihmistä.

Oxford-AstraZenecan rokote on halpa, noin 2,50 euroa per annos, ja sen kuljetus ja varastointi on helpompaa kuin toisen rokotteen: sitä voidaan säilyttää tavallisessa jääkaapissa. Pfizerin ja Biontechin rokotetta pitää säilyttää –70 celsiusasteessa.

AstraZenecan toimitusjohtajan Pascal Soriotin mukaan heidän rokotteensa tehoaa myös Britanniassa nopeasti leviävään koronaviruksen uuteen muotoon.

Pääministeri Boris Johnson kutsui uuden rokotteen hyväksymistä ”brittiläisen tieteen riemuvoitoksi”.

Rokotteen yleisteho on 70,4 prosenttia. Teho oli 62 prosenttia niillä, joille annettiin kaksi täyttä annosta. Teho nousi kuitenkin 90 prosenttiin niillä, joille annettiin ensin puoli annosta, sitten kokonainen annos.