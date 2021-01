Britanniaan avataan massarokotuskeskuksia – Tavoitteena on rokottaa 15 miljoonaa ihmistä reilussa kuukaudessa

BBC:n siteeraamaan terveysministerin mukaan saarivaltakunnassa on rokotettu jo noin kaksi miljoonaa ihmistä keskimäärin 200 000 pistoksen viikkovauhdilla.

Britanniassa otetaan tällä viikolla koronarokotuksia varten käyttöön seitsemän massarokotuskeskusta. Niistä kolme on Lontoossa ja sen lähialueella. Neljä muuta ovat Bristolissa, Birminghamissa, Manchesterissa ja Newcastlessa.

Maan yleisradioyhtiö BBC kertoi maanantaiaamuna, että ensivaiheen tavoitteena on rokottaa 15 miljoonaa ihmistä helmikuun puoliväliin mennessä. Se tarkoittaa terveydenhuollon henkilöstöä ja yli 70-vuotiaita sekä terveydellisiin riskiryhmiin kuuluvia kansalaisia.

Lisäksi kansallinen terveysviranomainen NHS England on kertonut avaavansa alkaneen viikon aikana satoja sairaalatason koronapalvelukeskuksia.

Terveysministeri Matt Hancock on todennut hallituksen rokotusohjelman olevan avain pandemiasta pois pääsemiseen. Hänen mukaansa Britanniassa on rokotettu jo noin kaksi miljoonaa ihmistä keskimäärin 200 000 pistoksen viikkovauhdilla.

Pandemia on koetellut Britanniaa rajusti. Maassa on kirjattu sen aikana jo yli 80 000 koronaviruksen aiheuttamaa kuolemaa. Esimerkiksi Surreyn kreivikunnassa on jouduttu ottamaan käyttöön uusi tilapäinen ruumishuone vainajien säilyttämistä varten.

BBC uutisoi myös, että maassa harkitaan ennestäänkin tiukkojen koronarajoitusten kiristämistä äärimmilleen. Matt Hancockin mukaan jokainen sääntöjen, suositusten ja määräysten rikkominen voi olla kohtalokas: ”Siksi kotona pysyminen on nyt paras keino välttää tartuntoja ja niiden leviämistä.”