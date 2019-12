Britannian parlamenttivaalit ovat Euroopan kannalta ratkaisevan tärkeät, sanoo EU-parlamentin varapuhemies – EU toivoo vihdoin selvyyttä tulevaan

Britannian ensi viikon parlamenttivaalit ovat Euroopan kannalta ratkaisevan tärkeät, arvioi Euroopan parlamentin ensimmäinen varapuhemies, irlantilainen Mairead McGuinness .

– Olemme eläneet suuressa epävarmuuden ajassa EU-kansanäänestyksestä lähtien. Sinä aikana Britanniassa on ollut vallassa kolme pääministeriä ja käyty kahdet vaalit. EU on ollut asiassa kärsivällinen, mutta me toivomme selvyyttä, hän sanoo Lännen Medialle.

McGuinness vieraili tällä viikolla Helsingissä, missä hän osallistui EU-jäsenmaiden kansallisten parlamenttien EU-valiokuntien ja Euroopan parlamentin edustajien COSAC-konferenssiin.

Työ alkaa vasta brexitin jälkeen

McGuinnesssanoo näkevänsä kaksi mahdollista tilannetta, joihin Britannian vaalien lopputulos johtaa. Niistä vain toinen toteuttaa toiveet selkeydestä.

Jos maahan syntyy vaalien jälkeen enemmistöhallitus ja sen muodostavat konservatiivit, Britannia lähtee EU:sta ensi vuoden tammikuun lopussa.

– Aikataulu on tiukka, mutta se on mahdollinen. Sitten on aika hengähtää hetkinen, mutta sen jälkeen työ vasta alkaa, McGuinness sanoo.

Eron jälkeen edessä olisivat neuvottelut Britannian ja EU:n tulevasta suhteesta sekä kauppasopimuksesta, eikä niistä odoteta helppoja.

Tällä hetkellä kaikki mielipidemittaukset näyttävät konservatiivijohtoa. Jos konservatiivit eivät pysty muodostamaan enemmistöhallitusta tai vaaleissa nähdään yllätysvoittaja, edessä on vaihtoehto B.

– Silloin tulevaisuutta ei voi ennustaa, McGuinness sanoo.

Brexit-väsymystä ilmassa

McGuinness myöntää brexit-väsymyksen iskeneen unioniin.

– Vaikka väsymme, emme voi muuta kuin saada brexitin tehtyä reilusti. Kunnioitamme kansanäänestyksen tulosta, mutta haluamme pitää suhteemme Britanniaan läheisenä, hän sanoo.

McGuinnessin kotimaalla Irlannilla on omia kansallisia intressejä liittyen brexitiin. Niitä ovat esimerkiksi maatalouteen liittyvät asiat, sillä Pohjois-Irlanti on keskeinen markkina Irlannin maataloustuotteille ja toisin päin: lähes puolet Pohjois-Irlannin maidosta viedään Irlantiin.

Tähän kysymykseen liittyy olennaisesti yksi keskeisimmistä brexitin kiistakapuloista, Irlannin ja Pohjois-Irlannin välinen raja, josta yhteisymmärrykseen pääsemisestä muodostui keskeinen haaste erosopimuksesta neuvoteltaessa.

– EU ymmärtää rajakysymystä, koska oli mukana Pohjois-Irlannin rauhanprosessissa, McGuinness sanoo.

Barnier lisännyt yhtenäisyyttä

Irlannin kanta ratkaisi EU:n kannan brexit-neuvotteluissa. Jäsenmaat ovat kaiken kaikkiaan pysyneet hyvin tiiviinä rintamana suhteessa brexitiin. Tästä McGuinness haluaa kiittää erityisesti brexit-neuvottelija Michel Barnierin toimintaa eroneuvotteluiden aikana.

– Hän on yrittänyt lähentää EU-maita keskenään. Toivottavasti tämä yhtenäisyys säilyy myös muissa vaikeissa asioissa.

Ylipäätään McGuinness ei haluaisi edes puhua Irlannin ja Euroopan unionin intresseistä erikseen, sillä Irlanti on keskeinen osa unionia. Tämä pätee myös muihin jäsenmaihin.

– Toivon, että jos esimerkiksi Virossa nousee jokin asia esiin, kuulen siitä ja voin ymmärtää sitä, eikä sitä kohdeltaisi vain kansallisena ongelmana.