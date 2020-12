Britanniassa on havaittu jo toista koronavirusmuunnosta – tuorein mutaatio on tullut Etelä-Afrikasta

Britanniassa on havaittu jo toista muuntunutta koronavirusta. Terveysministeri Matt Hancock kertoi keskiviikkona, että tuoreinta virusmuunnosta on tavattu kahdella ihmisellä, jotka ovat tulleet Etelä-Afrikasta.

Etelä-Afrikan terveysministeriö sanoi viime viikolla, että maasta on löydetty koronaviruksen uusi geneettinen mutaatio, jonka arvellaan olevan viimeisen tartuntapiikin takana.

Aiemmin kerrottiin, että Britanniassa leviää muuntunut virus. Tämän mutaation vuoksi monet maat asettivat matkustuskieltoja Britanniaan.

Muuntunut virus tarttuu jopa 70 prosenttia ärhäkämmin kuin alkuperäinen, Kiinan Wuhanista leviämään lähtenyt koronavirus.

– Toinen uusi mutaatio on hyvin huolestuttava, koska se on entistäkin tartuttavampi. Se on myös muuntunut edelleen Britanniassa aiemmin löydetystä mutaatiosta, Hancock sanoi.

Hancock sanoi, että Etelä-Afrikassa viimeisen kahden viikon aikana olleet ja heidän kanssa läheisissä tekemisissä olleet joutuvat karanteeniin. Lisäksi Etelä-Afrikasta saapuvaa matkustamista rajoitetaan.

Englannin kansanterveyslaitoksesta kerrotaan, että kaksi mutaatiota eroavat toisistaan selvästi. Susan Hopkins kansanterveyslaitoksesta sanoi Reutersille uskovansa, että jo kehitetyt rokotteet tehoavat myös mutaatioihin.

– Meillä ei ole näyttöä nyt siitä, että rokote ei toimisi. Itse asiassa se tarkoittaa, että on vahva näyttö, että se toimii. Rokote tuottaa hyvin vahvan ja laajan immuunivasteen, ja se toimii monia virusmuunnoksia vastaan, Hopkins sanoi Reutersille.