Brittilääkäreillä voi olla edessään vaikea päätös elämästä ja kuolemasta

Britanniassa on tällä hetkellä niin paha covid-19-tilanne, että sairaaloiden lääkäreiden pelätään joutuvan kohta tekemään erittäin vaikeita päätöksiä siitä, ketkä potilaat kytketään hengityslaitteisiin – ja ketkä jätetään ehkä kuolemaan, kertoo Guardian-lehti.

Uuden, entistä tarttuvamman viruskannan yhä nopeutuva leviäminen johti tiistaina siihen, että maassa tehtiin koko korona-ajan ennätys uusissa tartunnoissa, yli 53 000 kappaletta.

Britanniassa vaatimukset koko valtion julistamisesta tiukan koronasulun alle ovat kasvaneet. Harkittavana on myös koululaisten joululoman pidentäminen jopa kuukaudella.

Sairaaloiden konsulttien ja asiantuntijoiden HCSA-järjestö kertoi tiistaina, että uusien covid-tapausten tulva voi johtaa siihen, että jotkut potilaat eivät enää mahdu teho-osastoille tai että he jäävät paitsi tarvitsemaansa hengityslaitteen apua.

Terveysministeri Matt Hancockin odotettiin keskiviikkona kertovan parlamentissa, miten hyvin neliportainen koronarajoitusten järjestelmä toimii maassa. Hänen odotettiin mahdollisesti kertovan uusista, viitosluokan rajoituksista. Tähän asti korkein rajoitusluokka on ollut nelosluokka, jonka vallassa Lontoo ja iso osa Etelä-Englantia tällä hetkellä ovat.

Skotlannissa on jo voimassa oma viisiluokkainen rajoitusjärjestelmä.

Esimerkiksi Lontoon sairaaloiden teho-osastoilla on covidin vuoksi niin täyttä, että lääkärit ovat kehottaneet siirtämään joitakin potilaita satojen kilometrien päähän pohjoiseen Yorkshireen, jotta nämä pääsisivät sairaalan vuoteeseen.

Hyviä uutisia uudesta rokotteesta

Britanniastakuului keskiviikkona kuitenkin myös hyviä koronavirusuutisia. Maan lääkintäviranomaiset ovat hyväksyneet Oxfordin yliopiston ja AstraZenecan kehittämän koronavirusrokotteen ensimmäisenä maailmassa.

Tämän myötä koronarokotuskampanja tehostuu maassa huomattavasti, kertoi Hancock BBC:n mukaan.

Rokote otetaan käyttöön maanantaina 4. tammikuuta ja ”sen käyttö kiihtyy ensi vuoden ensimmäisten viikkojen aikana”, sanoi Hancock.

Britannia on tilannut AstraZenecalta 100 miljoonaa annosta rokotetta, tällä määrällä pystytään rokottamaan 50 miljoonaa ihmistä.

Rokote kehitettiin jo vuoden alkupuolella, ensimmäiset vapaaehtoiset saivat testipiikin huhtikuussa. Sen jälkeen rokote on todettu turvalliseksi ja tehokkaaksi tuhansille ihmisille tehtyjen kokeiden myötä.

Halpa rokote, helppo säilyttää

JoulukuussaBritannia hyväksyi Pfizerin ja Biontechin rokotteen. Tämän rokotteen Britanniassa on saanut jo yli 600 000 ihmistä.

Oxford-AstraZenecan rokote on halpa, noin 2,50 euroa per annos, ja sen kuljetus ja varastointi on helpompaa kuin toisen rokotteen: sitä voidaan säilyttää tavallisessa jääkaapissa. Pfizerin ja Biontechin rokotetta pitää säilyttää –70 celsiusasteessa.

AstraZenecan toimitusjohtajan Pascal Soriotin mukaan heidän rokotteensa tehoaa myös Britanniassa nopeasti leviävään koronaviruksen uuteen muotoon.

Rokotteen yleisteho on 70,4 prosenttia. Teho oli 62 prosenttia niillä, joille annettiin kaksi täyttä annosta. Teho nousi kuitenkin 90 prosenttiin niillä, joille annettiin ensin puoli annosta, sitten kokonainen annos.