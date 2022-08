Brittiläinen ex-kenraali: Putin voisi turvautua "hyvin pieniin" ydinaseisiin, jos Ukraina onnistuu valtaamaan takaisin alueitaan

Entisen brittikenraali Richard Barronsin mukaan Venäjä voi mahdollisesti käyttää “melko pieniä” ydinaseita Ukrainaa vastaan, mikäli Ukraina saavuttaa menestystä alueilla, jotka Venäjä on julistanut itselleen kuuluviksi. Barrons puhuu asiasta BBC:n World at One -ohjelmassa.

Hän uskoo Venäjän aikovan liittää muodollisesti itseensä mahdollisimman suuren osan Ukrainan Donbasin alueesta 11. syyskuuta.

– Ukraina tarvitsee tahtomme, rahamme, teollisuutemme ja varastomme auttaakseen ottamaan takaisin oman maansa, Barrons sanoi.

Ukrainan eteneminen esimerkiksi kansanäänestyksin Venäjään liitetyillä alueillaan eteneminen saisi Venäjän käyttämään “pieniä ydinaseitaan”, jotka olisivat vaarallisia “muutaman mailin” säteellä. Venäjä käyttäisi niitä välttääkseen aiheuttamasta “ydinholokaustia hallitsemattoman eskaloinnin kautta”, Barrons arvioi.

Barrons arvioi Sunday Times -lehdelle lauantaina, että Venäjän presidentti Vladimir Putin voisi turvautua ydinaseisiin vuoden 2023 keväällä.

– Ukrainan laajempi hyökkäys ja mobilisaatio, joita odotetaan jo ensi keväälle, voivat johtaa menestykseen taistelukentällä ja Venäjän valloittamien alueiden vapautumiseen. Siitä saattaa aiheutua riskejä. Jos Putin aistii tappion, houkutteleeko se häntä käyttämään taktisia ydinaseita muuttaakseen taistelukentän todellisuuden?

– Se olisi ensimmäinen kerta, kun ydinaseita käytetään 77 vuoteen, mikä rikkoisi valtavan tabun. Mutta se ei olisi venäläisiltä käsittämätöntä, jos päämäärät oikeuttavat sen heidän silmissään, Barrons sanoi.

Putin on viimeksi puhunut julkisesti ydinaseiden käytöstä, kun hän suuntasi lausunnon YK:n ydinsulkusopimuksen uusimiskokouksen osallistujille 1. elokuuta. Putin varoitti tuolloin, ettei ydinsodassa voi olla voittajia.

– Sitä ei saa koskaan päästää valloilleen, Putin kirjoitti.

Venäjän presidentti määräsi asevoimiensa ydinasejoukot kohotettuun valmiuteen helmikuussa samalla viikolla, kun hän käski armeijansa hyökkäämään täysimittaisesti Ukrainaan. Siirto herätti voimakkaita negatiivisia reaktioita kansainvälisesti.