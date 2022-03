Brittitiedustelun mukaan Venäjän hyökkäys Ukrainassa on pysähtynyt

Britannian puolustusministeriön tiedustelun mukaan Venäjän hyökkäys Ukrainassa on suurelta osin pysähtynyt kaikilla rintamilla.

Tiedusteluarvion mukaan venäläisten eteneminen maalla, merellä ja ilmassa on ollut viime päivinä minimaalista ja joukot ovat kärsineet suuria tappioita.

Juttu jatkuu twiitin jälkeen.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 17 March 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/OdjSV0U43C

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/gxOTw78P0M

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 17, 2022