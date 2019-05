Budapestin jokialusturman uhreja etsitään edelleen, toivoa ei juuri ole

Ainakin 21 ihmistä on edelleen kateissa Budapestissa keskiviikkona tapahtuneen jokialuksen uppoamisen jäljeltä. Toiveita heidän löytämisestään hengissä ei juuri ole. Valtaosa kadoksissa olevista on eteläkorealaisia turisteja. Turmassa kuoli ainakin seitsemän ihmistä....

Ainakin 21 ihmistä on edelleen kateissa Budapestissa keskiviikkona tapahtuneen jokialuksen uppoamisen jäljeltä. Toiveita heidän löytämisestään hengissä ei juuri ole. Valtaosa kadoksissa olevista on eteläkorealaisia turisteja. Turmassa kuoli ainakin seitsemän ihmistä. Onnettomuuspaikalle on tuotu kelluva nosturi ja ponttonilaituri sukeltajien tukikohdaksi. Asiantuntijoiden mukaan Tonavan kova virtaus ja se, että joen vesi on nyt hyvin korkealla, tekevät hylkyyn…