Budapestin risteilyonnettomuudessa ainakin kahdeksan kuolonuhria ja useita kadonneita – toivo eloonjääneistä on vähäinen

Toivo selviytyneiden löytämisestä Tonava-joella Unkarissa on vähäinen. Kateissa on yhä 20 ihmistä maan pääkaupungissa Budapestissa keskiviikkoiltana tapahtuneen risteilyonnettomuuden jäljiltä.

Jokiristeilyalus Mermaid törmäsi 135-metriseen Viking Sigyn -alukseen lähellä Unkarin parlamenttitaloa, kertoo uutistoimisto Reuters. Viking Sigyn on 95-huoneinen kelluvaksi hotelliksi kuvailtu alus. Aluksen operaattori on myöntänyt, että Viking Sigynin olleen mukana onnettomuudessa. Yhtiön tiedottajan mukaan yksikään Viking Sigynin matkustajista tai miehistöstä ei loukkaantunut tapahtumassa.

Onnettomuus tapahtui keskiviikkoiltana yhdeksän jälkeen paikallista aikaa. Uponnut jokiristeilyalus kuljetti eteläkorealaista turistiryhmää.

Etelä-Korean ulkoministeriö on vahvistanut, että laivassa oli onnettomuushetkellä 30 eteläkorealaista turistia ja kolme matkaopasta. Aluksen miehistöön kuului kaksi unkarilaista. Televisioyhtiö CNN:n tietojen mukaan kenelläkään matkustajista ei ollut yllään pelastusliiviä.

Seitsemän eteläkorealaista on saatu pelastettua vedestä. Kaikki kärsivät hypotermiasta, mutta heidän tilansa on vakaa. Kuolleita on löytynyt tähän mennessä kahdeksan. Heistä seitsemän on eteläkorealaisia ja yksi unkarilainen miehistön jäsen. Uutistoimisto Reuters kertoo, että retken varanneen eteläkorealaisen matkatoimistovirkailijan mukaan ryhmään kuului yksi kuusivuotias lapsi, jonka nimeä ei näkynyt selvinneiden joukossa.

Mahdollisuudet kadonneiden löytämiseksi olivat heikot.

– En ole halukas sanomaan, ettei toivoa ole, joten sanoisin mieluummin, että on minimaalinen mahdollisuus [löytää lisää selvinneitä]”, kommentoi Unkarin pelastusjoukkojen tiedottaja Pal Gyorfi Reutersin tietojen mukaan.

Tonava-joki on tulvinut rankkasateiden takia, mikä on saanut aikaan hyvin voimakkaita virtauksia. Onnettomuus tapahtui keskiviikkoiltana kello kymmeneltä paikallista aikaa.

Gyorfin mukaan aluksesta pudonneiden ihmisten selviytymistä ei tee vaikeaksi ainoastaan veden lämpötila, vaan myös voimakkaat virtaukset joessa sekä vaatteet, jotka matkustajilla oli yllään aluksen upotessa. Etsintöjä hankaloittaa myös joen pinnalla leijaileva höyry.

Etelä-Korea lähettää apuvoimia kadonneiden pelastamiseksi

Onnettomuuspaikalla alkoi keskiviikkoiltana valtava pelastusoperaatio, jossa kadonneita on etsitty veneiden, sukeltajien ja valonheittimien avulla. Etsintää on tehty myös tutkan avulla useiden kilometrien matkalla.

Joen tulviminen ja voimakkaat virtaukset tekevät etsintätöistä äärimmäisen vaikeita. Kovat virtaukset saattavat kuljettaa uhreja kauaksi tapahtumapaikalta. Lisäksi veden lämpötila on tällä hetkellä vain 10–12 asteen tuntumassa.

Etelä-Korea aikoo lähettää Budapestiin 33 viranomaista paikallisten viranomaisten tueksi. Maa on luvannut myös tukea onnettomuuden uhrien perheille. Etelä-Korean presidentti Moon Jae-in on antanut lausunnon, että maa aikoo tehdä yhteistyötä Unkarin hallituksen kanssa selvittääkseen onnettomuuden syyn.

Mermaid-niminen onnettomuusalus oli 27 metriä pitkä, kaksikerroksinen jokiristeilyalus, johon mahtuu kaikkiaan 60 matkustajaa. Alus on kuulunut omistajansa laivastoon vuodesta 2003 ja ollut säännöllisessä käytössä siitä asti. Alus on rakennettu Neuvostoliitossa vuonna 1949, mutta se on korvattu uudella unkarilaisella moottorilla 80-luvulla.