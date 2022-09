Charles julistettiin virallisesti Britannian kuninkaaksi – "Pyrin seuraamaan esimerkkiä, joka minulle on annettu"

Britanniassa Charles julistettiin lauantaina virallisesti uudeksi kuninkaaksi.

Julistaminen tapahtui Lontoossa St. Jamesin palatsissa järjestetyssä seremoniassa puoliltapäivin Suomen aikaa. Kuninkaan hallitsijanimi on Charles III.

– Olen syvästi tietoinen tästä suuresta perinnöstä ja valta-aseman painavista velvollisuuksista, jotka nyt ovat minulle siirtyneet, Charles sanoi puheessaan ennen valansa vannomista.

– Ottaessani vastaan nämä velvollisuudet pyrin seuraamaan innoittavaa esimerkkiä, joka minulle on annettu, kuningas jatkoi viitaten edesmenneeseen äitiinsä, kuningatar Elisabetiin.

Seremoniassa olivat mukana muun muassa Britannian pääministeri Liz Truss ja kaikki elossa olevat entiset pääministerit.

Charlesin seurassa olivat myös hänen vaimonsa, kuningatarpuoliso Camilla, ja hänen vanhin poikansa, kruununprinssi William.

Seremoniassa kerrottiin muun muassa kuningattaren kuolemasta, kunnioitettiin aiempaa hallitsijaa ja ilmaistiin tuki uudelle kuninkaalle.

– Äitini antoi esimerkin elämän mittaisesta rakkaudesta ja epäitsekkäästä palveluksesta perheellemme, kuningaskunnallemme sekä laajemmalle kansakuntien joukolle, Charles sanoi.

Charles lausui myös valan, jossa hän vannoi suojelevansa Skotlannin kirkkoa. Perinne on peräisin jo 1700-luvulta.

Seremonian jälkeen uuden kuninkaan valtaantulo kerrottiin perinteisin menoin koko kansalle. Charlesin noususta kuningatar Elisabetin tilalle hallitsijaksi luettiin virallinen julistus St. Jamesin palatsin parvekkeelta.

Julistusta oli saapunut seuraamaan joukko ihmisiä, vaikka seremonia esitettiin kokonaisuudessaan televisiossa. Seremoniaa ei ole koskaan aiemmin televisioitu.

Julistuksen jälkeen soitettiin kansallislaulu God Save the King, joka tunnetaan suomeksi nimellä Jumala suojahas. Laulun sanat vaihtelevat sen mukaan, hallitseeko Britanniaa kuningas vai kuningatar.

Laulun jälkeen kuninkaalle vielä hurrattiin kolmesti. Samalla ammuttiin kunnialaukauksia eri puolilla Britanniaa.

Seremonia päättyi hieman kello yhden jälkeen iltapäivällä Suomen aikaa.

Charlesista tuli perimysjärjestyksen mukaisesti kuningas automaattisesti kuningatar Elisabetin kuoleman jälkeen torstaina. Julistusseremonia on perustuslaillinen muodollisuus, jossa monarkin valta tunnustetaan. Varsinaiset kruunajaiset järjestetään myöhemmin, mutta niiden tarkkaa ajankohtaa ei ole vielä kerrottu.

Britanniassa edesmenneen Elisabetin suruliputukseen lasketut liput nostettiin lauantaina vuorokauden ajaksi ylös uuden kuninkaan kunniaksi. Elisabetin suruliputus jatkuu sunnuntaina.

Elisabetin hautajaispäivä on maanantai 19. syyskuuta, vahvisti Buckinghamin palatsi tänään. Hautajaiset pidetään Westminster Abbey -kirkossa, jossa kuningatar kruunattiin ja jossa hän avioitui prinssi Philipin kanssa vuonna 1947.

Hautajaispäivä on Britanniassa yleinen vapaapäivä.

BBC:n mukaan Charlesista, 73, tulee Britannian historian vanhimpana kruunattava monarkki. Tätä ennen vanhimpana kruunattu monarkki oli 64 vuoden, 10 kuukauden ja viiden päivän iässä vallan itselleen saanut Vilhelm IV. Hänestä tuli kuningas vuonna 1830.

STT:n työryhmä: Sanna Raita-aho, Mimma Lehtovaara, Simu Perälä, Eetu Halonen ja Nina Törnudd. Lähteenä myös AFP.

Uusi kuningas on opiskellut Cambridgen yliopistossa ja palvellut merivoimissa

– Prinssi Charles nousi kuninkaaksi, kun hänen äitinsä kuningatar Elisabet kuoli torstaina.

– Hän on hallitsijana kuningas Charles III.

– Charles Philip Arthur George syntyi Lontoossa 14.11.1948.

– Hän oli vanhempiensa esikoinen. Edesmenneillä kuningatar Elisabetilla ja tämän puolisolla Philipillä on yhteensä neljä lasta.

– Charlesin titteleitä ovat olleet muun muassa Walesin prinssi ja Chesterin jaarli, Cornwallin herttua, Rothesayn herttua, Carrickin jaarli ja Renfrew’n paroni.

– Hän on ollut Britannian ylähuoneen jäsen vuodesta 1970 alkaen.

– Charles on opiskellut muun muassa maineikkaassa Cambridgen yliopistossa, jona aikana hän otti myös lentotunteja RAF:lta (Royal Air Force) eli Britannian ilmavoimien kouluttajilta.

– Hän on palvellut merivoimissa isänsä, isoisänsä ja isoisoisiensä tapaan.

– Charles on kouluttautunut myös helikopterilentäjäksi.

– Charlesin ensimmäinen avioliitto Diana Spencerin (sittemmin Walesin prinsessa Diana) kanssa kesti heinäkuun lopulta 1981 viralliseen eroon elokuuhun 1996.

– Pariskunnan asumuserosta ilmoitettiin jo vuoden 1992 lopulla.

– Lapsista prinssi William syntyi vajaan vuoden kuluttua häistä kesäkuussa 1982 ja prinssi Harry syyskuussa 1984.

– Charles avioitui Camilla Parker Bowlesin (s. Shand) kanssa huhtikuussa 2005. Charlesin noustua kuninkaaksi Camillasta tuli kuningatarpuoliso.

