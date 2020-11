CNN-lähde: Trumpin tiimi saattaa vaatia seuraavaksi Georgian äänten laskemista uudelleen

Uudelle kaudelle Yhdysvaltain presidenttinä pyrkivän Donald Trumpin vaalitiimi pyytänee seuraavaksi äänten uudelleen laskemista Georgian osavaltiossa, arvioi uutiskanava CNN:n lähde.

Lähteen mukaan on selvää, että republikaaniehdokas Trump vaatii äänten laskemista uudelleen, jos Georgiassa ero ehdokkaiden välillä on pieni demokraattien ehdokkaan Joe Bidenin hyväksi.

Georgiassa ehdokas voi pyytää uutta ääntenlaskentaa, mikäli voittomarginaali jää alle puolen prosentin.

Trump ehti jo ottaa Georgiassa kovan kaulan vastaehdokkaaseensa, mutta Trumpin ja Bidenin ero on kaventunut ääntenlaskun edetessä. CNN:lle aiemmin puhunut neuvonantaja arvioi, että istuva presidentti ei voi hävitä Georgiaa, sillä tuolloin kisa olisi ohi hänen osaltaan.

Trumpin kampanjasta ilmoitettiin jo aiemmin, että Trump aikoo vaatia Wisconsinissa äänten uudelleenlaskemista. Useat mediat ovat ennustaneet Bidenin vievän voiton Wisconsinissa, joka on tärkeä vaa’ankieliosavaltio.

Uutistoimisto AP kertoi aiemmin, että Trumpin kampanjatiimi ja republikaanipuolue aikovat puuttua oikeustoimin ääntenlaskuun Georgiassa.

Trumpin kampanja on kertonut, että se olisi ryhtynyt oikeustoimiin myös muun muassa Michiganissa ja Pennsylvaniassa, joissa vaalitiimi pyrkii keskeyttämään ääntenlaskennan.

Presidentti Trump on ääntenlaskennan aikana toistuvasti kyseenalaistanut Twitterissä laskennan luotettavuuden. Yhdessä tviiteistä Trump kirjoitti, että Joe Bidenille löydettäisiin ääniä kaikkialla ja mainitsi vaa’ankieliosavaltiot Pennsylvanian, Wisconsinin ja Michiganin.

Toisen Trumpin tviitin mukaan Pennsylvaniassa tehtäisiin kovasti töitä, jotta hänen 500 000 äänen etumatkansa katoaisi.

Our lawyers have asked for “meaningful access”, but what good does that do? The damage has already been done to the integrity of our system, and to the Presidential Election itself. This is what should be discussed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020