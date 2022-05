CNN: Venäjän ohjusisku Lozovan kaupunkiin vaurioitti yli tuhatta asuntoa ja 11 oppilaitosta

CNN-uutiskanavan mukaan Venäjän ohjusiskussa Harkovan alueella sijaitsevaan Lozovan kaupunkiin on vaurioitunut yli tuhat asuntoa ja 11 oppilaitosta. CNN:n mukaan tuhoista on kertonut kaupungin pormestari Serhiy Zelensky viestintäsovellus Telegramissa julkaisemassaan videoviestissä lauantaina. Venäjä iski Lozovan kaupunkiin ohjuksilla perjantaina. – Tuhot ovat shokeeraavia: 11 oppilaitosta, mukaan lukien viisi koulua. Lisäksi on epäselvää, minkä verran tuhoja on aiheutunut...

