D-poikien parhaana pelaajana palkitulle tytölle Huuhkajien EM-kisapaikka on 45 vuoden täyttymys – Regina Hollmén on itse pelannut ainakin kymmenen maaottelua

Regina Hollménilla on Suomi-pipo päässä, sinivalkoinen liina kaulassa ja sinivalkoiset liput maalattuna poskiin. Kaikki sen takia, että Huuhkajien pääsy jalkapallon EM-kisoihin on nyt totta.

– Tämä on minulle 45 vuoden täyttymys, espoolainen Hollmén sanoo keskustakirjasto Oodin edustalla Helsingin Kansalaistorilla, jonne Huuhkajille on järjestetty kansanjuhla.

Hollmén oli ehtinyt jo pelätä, että hänen elinaikanaan Suomi ei tulisi koskaan pelaamaan jalkapallon arvokisoissa.

Hollménin elämään jalkapallo on kuulunut jo kodin perintönä. Hänen isänsä Pauli Hollmén perusti Kaapon eli Kaarinan Pojat.

– Kenttä oli sadan metrin päässä kotoa. Oli oikeastaan itsestäänselvyys, että aloin pelata.

Hollmén pelasi, vaikka hän oli Kaarinan Poikien ainoa tyttö. Siihen aikaan seuralla ei ollut tyttöjoukkueita. Mutta Hollmén ei ollut mikä tahansa tyttö. Hänet jopa valittiin D-poikien parhaaksi pelaajaksi.

– Sitten olisi pitänyt olla eri pukuhuoneet. Niinpä siirryin pelaamaan TPS:iin, jonne perustettiin tyttöjoukkue, kun olin 12-vuotias.

– Kyllä sydämeni on aina mustavalkoinen, Hollmén vannoo yhä turkulaisväreihin.

Joukkueen yhtenäinen peli ratkaisi

Turusta Hollmén muutti pääkaupunkiseudulle ja pelasi TPS:n jälkeen vielä KNF:ssä eli Kaunis Nainen Futiksessa, joka perustettiin vuoden 1981 lopussa naisjalkapallon erikoisseuraksi. Peliuraa kesti 25-vuotiaaksi asti.

Hollménilla on kaksi jalkapallon Suomen mestaruutta, toinen TPS:stä vuodelta 1978 ja toinen KNF:stä. Maajoukkueotteluita hän on pelannut ainakin kymmenen.

– Nyt en ole ihan varma määrästä.

Miksi Suomi sitten nyt pelasi itsensä arvokisoihin?

– Nyt joukkueen peli oli yhtenäistä. Kaikki olivat valmiita tekemään töitä joukkueen edestä, vaikka olivat starojakin.

Hollménin mielestä siinä on paljon myös valmentajan ansiota, joka on saanut joukkueen yhtenäiseksi.

– Rive (valmentaja Markku Kanerva ) on opettajamainen valmentaja, positiivinen yhdistäjä.

Venäjän pelityyli sopii Suomelle

Hollménin mukaan Suomen menestys tulevissa EM-kisoissa riippuu paljon lohkosta.

– Venäjän ja Belgian kanssa samassa lohkossa Suomella voi olla saumaa. Venäjän pelityyli sopii Suomelle hyvin. Jonkun Espanjan tyyli ei niinkään.

Hollménin mukaan kisoihin lähdetään aina taistelemaan.

HJK:n B-tytöt myös kannustamassa

Regina Hollmén on suomalaisen naisfutiksen konkari, mutta Kansalaistorin juhlassa oli myös nuorempia jalkapalloperheen kasvatteja.

HJK:n B-tyttöjen maalivahti Kaarina Harkonmäki ja keskikenttää pelaava Annica Aherto pitivät Suomen pääsyä jalkapallon EM-kisoihin suurempana saavutuksena kuin Suomen MM-kultaa jääkiekossa.

– Jalkapallo on niin iso laji maailmassa.

Aherton suosikkipelaaja Suomen joukkueessa on Glen Kamara . Koska Harkonmäki on maalivahti, hänen suosikkinsa on maalivahti Lukas Hradecký .

– Kyllä Suomen pääsy kisoihin tuo iloa myös meidän omaan pelaamiseemme.