Danske Bank arvioi korkojen nousevan nopeammin kuin on oletettu

Danske Bank arvioi Euroopan keskuspankin (EKP) nostavan ohjauskorkoa tänä vuonna kolmesti kiihtyvän inflaation takia. Korkojen nousu on pankin mukaan selvästi nopeampaa kuin on pitkään oletettu. Danske Bank odottaa EKP:n nostavan ohjauskorkoja ensimmäisen kerran jo heinäkuussa. Pankki uskoo inflaation laskevan vuonna 2023 ja samalla korkojen nousun hidastuvan. – Inflaatio on kuitenkin osoittautunut yllättävän voimakkaaksi, ja riski...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaamalla pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 4e/kk! Olen jo tilaaja