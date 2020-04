Donald Trump julkisti kolmivaiheisen suunnitelman maan avaamiseksi – "Emme avaa kaikkea kerrallaan, vaan yksi varovainen askel kerrallaan"

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump julkisti torstaina suunnitelman, kuinka koronaviruksen aiheuttamia rajoitteita voidaan purkaa asteittain.

Kyseessä ei ole määräys, vaan osavaltioiden kuvernööreille suunnattu suositus, joka koostuu kolmesta vaiheesta. Sillä on tarkoitus avata asteittain maan taloutta samalla, kun pandemian vastaista taistelua jatketaan.

– Emme avaa kaikkea kerrallaan, vaan yksi varovainen askel kerrallaan, Trump kertoi toimittajille Valkoisessa talossa.

Trump on viikon aikana muuttanut näkemystään, koska vielä maanantaina hän sanoi, että hänellä on täysi valta avata tai pitää osavaltiot kiinni. Siirtämällä vastuuta rajoitustoimien purkamisesta osavaltioiden kuvernööreille Trump turvaa omaa selustansa siltä varalta, että kaikki ei mene avaamisessa hyvin.

Trumpin mukaan pitkään jatkuvat eristystoimet eivät ole kestävä ratkaisu, koska ne aiheuttavat muita ongelmia, kuten alkoholinkulutuksen lisääntymistä, sydänsairauksia ja muita fyysisiä sekä psyykkisiä terveysongelmia.

Suosituksiin liittyy ehto, että osavaltion koronavirustapausten määrän pitää olla jokaisessa vaiheessa laskussa yli 14 päivän ajan ennen kuin suunnitelmassa voi siirtyä seuraavaan vaiheeseen.

29 osavaltiota voisi avata sulkunsa Trumpin mukaan pian.

Suunnitelma herätti heti kritiikkiä

Ensimmäisessä vaiheessa yli 10 hengen kokoontumisia tulee välttää, jos riittävää sosiaalista etäisyyttä ei voida noudattaa. Ihmisille suositellaan tässä vaiheessa edelleen etätöiden tekemistä.

Tarpeetonta matkustamista pitää välttää, mutta ravintoloita, teattereita ja urheiluareenoita voidaan avata, jos niissä noudatetaan tiukkaa etäisyysohjeistusta. Koulut pidetään edelleen kiinni.

Toisessa vaiheessa yli 50 hengen kokoontumisia pitää välttää, mutta koulut ja nuorisoleirit voidaan avata. Vapaa-ajan matkustaminen sallitaan.

Kolmannessa vaiheessa ihmiset voivat palata työpaikoille työskentelemään ja vierailut hoitokodeissa ja sairaaloissa sallitaan. Myös baarit voivat olla auki vapaammin ja ottaa ihmisiä kerralla enemmän sisään.

Tässä vaiheessa kansalaisten pitää edelleen noudattaa huolellista hygieniaa ja riittävää sosiaalista etäisyyttä, jottei oireettomat tartunnan saaneet levittäisi virusta.

Trumpin suunnitelma herätti välittömästi kritiikki.

Edustajainhuoneen puhemiehen Nancy Pelosin ja demokraattien presidenttiehdokkuuden käytännössä varmistaneen Joe Bidenin mukaan testaamisen on avainasemassa, kun maata avataan. He myös kritisoivat esitystä yksityiskohtien puutteesta.

Trump on ilmoittanut jo aiemmin, että hän haluaa purkaa eristystä, koska maan talous on kärsinyt pahasti epidemian aiheuttamista rajoitustoimista. Kuukauden aikana yli 20 miljoonaa yhdysvaltalaista on jäänyt työttömäksi, ja yli 90 prosenttia kansalaisista on määrätty pysymään kodeissaan.