Donald Trumpin virkarikosoikeudenkäyntiä johtaa varautunut ja lempeä puheenjohtaja, joka päättää kesään mennessä myös siitä, pitääkö presidentin verotiedot julkistaa

Yksi keskeinen, mutta varsin tuntemattomaksi jäänyt hahmo presidentti Donald Trumpin virkarikosoikeudenkäynnissä on Yhdysvaltojen korkeimman oikeuden puheenjohtaja John Roberts.

Robertsin on määrä toimia virkarikosoikeudenkäynnin puheenjohtajana, mutta rooli on lähinnä symbolinen. Robertsin tehtävänä on lähinnä pitää prosessi radallaan, senaattorit hoitavat äänestämisen. Robertsia saatetaan pyytää linjaamaan, keitä todistajia oikeuteen kutsutaan, mutta jos senaattorit ovat hänen kanssaan eri mieltä, he voivat äänestää linjauksen kumoon.

Virkarikosoikeudenkäynti on epätavallinen ja mahdollisesti myös epämukava kokemus Robertsille, joka karttaa julkisuutta.

– Käsitykseni on, että hän ei halua tehdä itsestään uutista, Brookings-instituutin tutkija Sarah Binder sanoo uutistoimisto Reutersille.

Reutersin haastattelemat Robertsin tuntevat lakimiehet ovat sanoneet, että tämä ottaa roolinsa vakavasti, ja historiaharrastajana todennäköisesti lukee paljon aiempien presidenttien virkarikosoikeudenkäynneistä.

Republikaani, joka puolusti Obaman terveydenhuoltouudistusta

64-vuotiasta Robertsia kuvataan varautuneeksi ja lempeäksi. Hänellä on maine perinteisenä konservatiivina ja korkeimman oikeuden aseman puolustajana.

Robertsin ura alkoi republikaanipresidentti Ronald Reaganin kaudella. Presidentti George W. Bush nimitti hänet liittovaltion ylioikeuden tuomariksi vuonna 2003 ja teki hänestä korkeimman oikeuden puheenjohtajan kaksi vuotta myöhemmin.

Roberts on äänestänyt johdonmukaisesti muiden konservatiivituomareiden kanssa esimerkiksi seksuaalivähemmistöjen oikeuksia, aborttia, uskonnonvapautta ja aselakeja koskevissa kysymyksissä. Vuonna 2012 hän kuitenkin antoi ratkaisevan äänen presidentti Barack Obaman terveydenhuoltouudistuksen puolesta.

Myös viime vuonna hän hyppäsi liberaalien kelkkaan äänestyksessä, jossa korkein oikeus päätti äänin 5–4 estää Trumpin hallinnon yrityksen lisätä kansalaisuuskysymys vuoden 2020 väestönlaskentaan.

Roberts ja Trump ottivat suoremmin yhteen vuoden 2018 marraskuussa, kun Roberts julkaisi lausunnon, jossa puolusti liittovaltion oikeusjärjestelmää vastauksena Trumpin kritiikkiin.

Roberts on mukana päättämässä Trumpin verotiedoista

Virkarikosoikeudenkäynnin lisäksi meneillään on myös toinen prosessi, jossa Trump ja Roberts ovat osallisena. Korkeimman oikeuden on määrä päättää, voidaanko Trumpin taloustiedot luovuttaa demokraattien johtamille kongressin komiteoille sekä New Yorkin osavaltion syyttäjälle.

Oikeuden linjaus taloustiedoista tulee olemaan ennakkopäätös, joka ei vaikuta pelkästään Trumpiin, vaan myös tuleviin presidentteihin. Trump, toisin kuin edeltäjänsä, ei ole suostunut julkistamaan verotietojaan.

Robertsin tiedetään lähestyvän merkittäviä juttuja hyvin varovaisesti. Mikäli äänestyksestä tulee tiukka, Robertsin ääni voi ratkaista koko jutun.

Korkeimman oikeuden on määrä antaa päätöksensä kesäkuun loppuun mennessä.