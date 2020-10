Eduskunnan hallintojohtaja: Laajoja altistuksia ei ole syntynyt tämänhetkisen tiedon mukaan – "Turhaan optimismiin ei silti kannata etukäteen mennä"

Tom Packalénin koronatartunta on kansanedustajilla ensimmäinen. "Sitä mukaa kun jäljittäminen edistyy, piirtyy parempi kuva siitä, millaisia altistukset ovat. Täytyy ottaa huomioon, että lievä oire tai täysi oireettomuus eivät vielä turvaa", eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio huomauttaa.

Eduskunnan tämänhetkisen käsityksen mukaan kansanedustaja Tom Packalénin (ps.) koronavirustartunnasta ei ole syntynyt mitään laajoja altistuksia.

Eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio korostaa Lännen Medialle, että kyse on nimenomaan tämänhetkisestä arviosta.

– Sillä tavalla ei siis ole huolta, mutta turhaan optimismiin ei kannata etukäteen mennä, koska THL on aloittanut jäljittämisen, Rauhio toteaa.

– Sitä mukaa kun jäljittäminen edistyy, piirtyy parempi kuva siitä, millaisia altistukset ovat. Täytyy ottaa huomioon, että lievä oire tai täysi oireettomuus eivät vielä turvaa.

Rauhio vahvistaa, että Packalén oli vielä torstaina ollut eduskunnassa. Hän on myös keskiviikkona osallistunut luottamusäänestykseen.

STT uutisoi, että Packalén ja pääministeri Sanna Marin (sd.) ovat olleet läsnä samassa kuulemistilaisuudessa keskiviikkona.

– Heidän välillään on valiokuntaneuvos Jonna Laurmaan mukaan ollut turvavälit, STT kirjoittaa.

Rauhio huomauttaa, että eduskunnassa kaikki asiat merkitään pöytäkirjaan, mistä on hyötyä jäljittämisessä.

– Jäljittäminen etenee nyt, ja kyseinen sairastunut yksilö on keskipisteessä. Julkinen terveydenhuolto ja työterveys seuraavat edustajan vointia. Yksilöä ei unohdeta, Pertti Rauhio vakuuttaa.

Perjantaina kello 13 alkaa täysistunto

Hallintojohtaja Rauhio vahvistaa, että Tom Packalénin koronatartunta on ensimmäinen todettu kansanedustajan koronatartunta.

Sen sijaan eduskunnassa on todettu keväällä yhteensä kolmella työntekijällä koronatartunta. Rauhion mukaan keväällä koronapositiiviseksi osoittautui yksi virkamies, joka oli ollut talossa töissä silloin. Tämän lisäksi keväällä kahdella etätöissä olleella henkilöllä todettiin korona.

Eduskunta on iso työpaikka, sillä henkilökuntaa on Rauhion mukaan ilman kansanedustajia noin 700. Tästä virkakuntaa on yli 400, ja lisäksi avustajia ja ryhmäkanslioiden henkilökuntaa.

Keväästä lähtien eduskunnassa on ollut voimassa etätyömääräys, ja esimerkiksi virkakuntaa on talossa tällä hetkellä vain toistasataa.

– Työterveysasema toimii täällä, ja siivoustoimi, kun hygieniatasoa on pidettävä parempana. Itsekin olen paikan päällä talossa, jossa on nyt vain murto-osa henkilökuntaa. Kaikki, jotka pystyvät etätöihin, ovat siirtyneet.

Perjantaina kello 13 eduskunnassa alkaa viikon viimeinen täysistunto. Rauhion mukaan puhemies ei ole ilmoittanut, ettei istuntoa pidettäisi.

Merkittävä askel kohti etä-äänestämistä

Eduskunta otti torstaina ison askeleen kohti etä-äänestämistä, kun se hyväksyi ehdotuksen eduskunnan työjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta.

Sen perusteella eduskunta voi erityisen vakavan, hyvin laajalle levinneen vaarallisen tartuntataudin johdosta päättää mahdollisuudesta toimittaa täysistuntoäänestykset etäyhteyksin. Valiokuntien on mahdollista pitää virallisia etäkokouksia.

Kansanedustajat koulutetaan loka-marraskuussa etä-äänestämiseen. Etä-äänestys tapahtuisi eduskunnan laitteilla ja yhteyksillä vahvasti tunnistautuneena. Riippumaton toimija on auditoinut tietoturvan.

Perustuslakivaliokunnan tehtävänä on arvioida oikeudelliset edellytykset sitten menettelyyn siirtymiselle, jonka jälkeen asiasta päätetään vielä eduskunnan täysistunnossa.