Eduskunnan perustuslakivaliokunta: Kohtuulliset korvaukset tarpeen ravintoloiden sulkemisesta

Eduskunnan perustuslakivaliokunta esittää, että lailla olisi turvattava yrittäjille kohtuulliset korvaukset ravintoloiden sulkemisesta ja säädettävä myös vaikutusten lieventämisestä.

Lisäksi ravintoloiden sulkemisesta olisi voitava antaa asetuksella määräyksiä ajallisesti ja alueellisesti, koska epidemiatilanne on erilainen eri osissa maata. Esimerkiksi Kainuussa ei ole vielä yhtään todettuna koronavirustartuntaa.

Ravintoloiden sulkeminen on lisäksi sidottava selkeästi poikkeusoloihin ja sen kesto on pidettävä mahdollisimman lyhyenä. Laki on kumottava heti, kun sille ei ole välttämättömiä syitä, perustuslakivaliokunta huomauttaa.

Perustuslakivaliokunta edellyttää, että talousvaliokunta ottaa perustuslakivaliokunnan lausunnon huomioon, kun se laatii eduskunnalle mietinnön.

Puhemies Matti Vanhanen (kesk.) totesi iltapäivällä, että eduskunnan pitäisi saada tänä iltana kello 24:een mennessä käsiteltyä lakiesityksen ensimmäisessä käsittelyssä ravintoloiden sulkemista koskeva esitys. Muussa tapauksessa istunto sen hyväkymistä varten joudutaan kutsumaan lauantain sijaan koolle sunnuntaina.

Lakiesityksen toinen käsittely voi alkaa aikaisintaan kolmantena päivänä ensimmäisen käsittelyn päättymisestä.

Laki ravintoloiden sulkemisesta voi tulla voimaan vasta, kun valtioneuvosto on saanut siitä eduskunnan vastauksen ja vienyt sen presidentin esittelyyn. Silloin siihen kirjoitetaan voimaantulopäivä.

Siten vielä ei tarkkaan tiedetä, milloin ravintoloiden sulkemislaki tulee voimaan. Lakiesityksen mukaan sen pitäisi tapahtua mahdollisimman pian.

Useita istuntoja

Eduskunnassa järjestetään tänään useita istuntoja. Vanhanen arvioi, että viimeisin istunto alkaisi arviolta kello 21–22. Siinä voidaan käydä lähetekeskustelut hallituksen tänä iltana antamista uusista esityksistä, joita odotetaan Uudenmaan eristämisestä.

Valtioneuvosto kokoontuu illalla. Sen on määrä tiedottaa päätöksistä yleisölle illalla kello 21.

Eduskunta käsitteli kahdessa ensimmäisessä tämän päivän istunnossa muutosta opetuksen rajoittamista koskevaan asetukseen, joka oli tullut jo voimaan.

Muutos mahdollistaa kaikille 1–3. luokkien oppilaille mahdollisuuden lähiopetukseen ilman, että vanhempien tarvitsee työskennellä kriittisillä aloilla. Suosituksena on kuitenkin ollut, että lapset pysyvät etäopetuksessa.

Eduskunta tiedotti keskiviikkona, että sen toiminnan turvaamiseksi koronainfektion vuoksi eduskunnan yleisölehteri suljetaan torstaista alkaen.

Henkilökohtaisia vieraita ei eduskuntaan oteta. Ulkopuoliset voivat saapua eduskuntaan vain kutsuttuina asiantuntijoina.