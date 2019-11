Näkökulma: Egypti ohitti Suomen maailman turvallisimpien maiden listauksessa – Turvallinen lomakohde tavalliselle matkailijalle

Uskaltaako Egyptiin matkustaa? Tätä miettii moni suomalainen aurinkolomamatkaa varatessaan.

Vuosittaisen Global Law and Order -gallupin tämän vuoden listan mukaan Egyptissä on turvallisempaa kuin Suomessa. Gallupissa kysyttiin yhteensä 152 000 aikuiselta 142 maassa, kokevatko he olonsa turvalliseksi yöllä omalla asuinalueellaan, luottavatko he poliisiin, ja ovatko he joutuneet varkauden tai fyysisen väkivallan uhriksi viimeisen vuoden aikana.

Egyptin indeksi on 92, Suomen 91. Turvallisin maa on Singapore (97). Egyptiä edellä ovat myös muun muassa Yhdistyneet Arabiemiraatit, Sveitsi ja Norja. Turvattominta on Afganistanissa (38), Venezuelassa (49) ja Afrikan maista Gabonissa, Liberiassa, Chadissa, Etelä-Afrikassa, Namibiassa ja Ugandassa.

Gallupkyselyn otos on pieni, ja tuloksia kohtaan on syytä esittää kritiikkiä. Toisaalta Egypti on aina ollut hyvin turvallinen ainakin Afrikan maiden joukossa. Ryöstöjä ja jopa taskuvarkauksia on hämmästyttävän vähän.

Jos mietin tuttavapiiriäni Helsingissä ja Kairossa, poikkeuksetta ihmiset kokevat ulkona liikkumisen Kairossa turvallisemmaksi kuin vaikkapa Helsingin rautatieaseman seudulla viikonloppuna. Taskuvarkaita liikkuu varmasti enemmän Helsingin kuin Kairon keskustassa. Moni nainen kokee, että fyysisen väkivallan uhka on pienempi Kairossa ja muissa Egyptin kaupungeissa kuin Suomessa.

Galluptulos on Egyptille iso voitto. Presidentti Abdel Fattah al-Sisi on korostanut turvallisuuden olevan yksi tärkeimmistä prioriteeteista. Terrori-iskut ovat olleen pääosin turvallisuusviranomaisiin ja poliisiin kohdistuvia pieniä iskuja. Kouluampumisissa ja yksilöiden tekemissä, ei poliittisesti motivoiduissa joukkotappamisissa Suomi valitettavasti ohittaa Egyptin kirkkaasti.

Egyptiläisten luottamus poliisiin on viime vuosina noussut jonkin verran. Suomessa poliisi on peruskansalaiselle kiistatta paljon luotettavampi viranomainen kuin Egyptissä.

Kansalaisen kokema turvallisuus Egyptissä riippuu paljon siitä, kuka hän on. Ihmisoikeus- ja demokratia-aktivistit elävät lähes jatkuvassa kuolemanvaarassa, sillä toisinajattelijoiden pidätykset ja niiden yhteydessä tapahtuva kidutus on yleistä ja laajasti kansainvälisten järjestöjen dokumentoimaa.

Turvalliseksi Egyptissä eivät koe oloaan myöskään egyptiläiset tai ei-länsimaalaiset homot, joita pidätetään ajoittain, vaikka homous sinänsä ei ole laissa kiellettyä. Ulkomaalaisten homojen pidätykset ovat hyvin harvinaisia.

Egypti on kyselyn puitteissa tavalliselle kansalaiselle ja matkailijalle turvallinen maa. Kyselyssä ei käsitelty Egyptin suurinta turvallisuusuhkaa eli liikennettä – sydän- ja verisuonitautien jälkeen liikenneonnettomuudet ovat suurimpia tappajia.

Liikenteen vaarallisuudesta huolimatta Egyptiin uskaltaa kyllä matkustaa. Runsaan sadan miljoonan egyptiläisen joukossa tavallista pelotonta arkea elävät sadat suomalaiset, myös kymmenet lapsiperheet.