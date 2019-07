Egyptin väestönkasvu on neljä kertaa suurempaa kuin Kiinassa – kasvua ei pysäytä mikään muu kuin köyhyyden väheneminen

Valtava väestönkasvu on Egyptin presidentin mukaan terrorismin ohella maan suurin uhka.

Egypti on Lähi-idän väkirikkain valtio. Tarkkaa tietoa väestön määrästä ei ole. Egyptin oma tilastokeskus kertoo väkiluvuksi 98 miljoonaa, mutta YK:n arvion mukaan asukkaita on 101,16 miljoonaa.

Maaseudulla ja kaupunkien köyhillä alueilla läheskään kaikkia syntyneitä lapsia ei rekisteröidä, ja etenkin monilta aikuisilta naisilta puuttuu henkilöllisyystodistus.

YK:n tuoreen raportin mukaan Egyptin väkiluvun arvioidaan kasvavan 60 miljoonalla ihmisellä vuoteen 2050 mennessä. Maan vuotuinen väestönkasvu on neljä kertaa enemmän kuin maailman väkirikkaimmassa valtiossa Kiinassa.

Egypti on Pohjois-Afrikan val­tioiden joukossa väestömäärältään jättiläinen. Libyassa on asukkaita vain noin miljoona enemmän kuin Suomessa. Tunisiassa väkiluku on 11,8 miljoonaa, Marokossa 36,6 miljoonaa ja Sudanissa sekä Algeriassa 42,5 miljoonaa.

Väestönkasvu on suuri uhka

Pohjois-Afrikan maista vain Sudanin väestö kasvaa nopeammin kuin Egyptin. Sudanin väestönkasvu on 2,4 prosenttia. Algeriassa ja Egyptissä väestö kasvaa kaksi prosenttia vuodessa. Muissa Pohjois-Afrikan maissa väestönkasvu on reilun prosentin vuodessa.

Väestönkasvu on Egyptille valtaisa ongelma. Huoli on niin suuri, että Egyptin presidentti Abdel Fattah Al Sisi on nimennyt väestönkasvun terrorismin ohella Egyptin suurimmaksi uhaksi.

Egypti aloitti viime vuonna mittavan ”2 kefaya” eli ”kaksi (lasta) on riittävästi” -kampanjan, johon on valjastettu mukaan sata kansalaisjärjestöä. Järjestöjen työntekijät tekevät vierailuja jopa 350 000 kotiin Egyptin väkirikkaimmissa maakunnissa.

Köyhissä perheissä eniten lapsia

Väkirikkaimmat maakunnat Luksor, Assuan, Beni Suef, Qena, Giza ja Beheira ovat myös köyhimpiä maakuntia. Ei ole yllätys, että köyhimmissä maakunnissa perheissä on eniten lapsia. Perinteisen ajattelutavan mukaan lasten tehtävänä on huolehtia vanhemmistaan. Tämä vastuu on ensisijaisesti perheen pojilla.

Valistuskampanjoiden hyöty köyhien perheiden keskuudessa on lähes olematon. Ajatusmalli lapsista vanhuuden turvana elää sitkeästi. Mitä köyhempi perhe, sitä tärkeämpänä pidetään runsasta lapsilukua, jotta edes joku lapsista menestyisi elämässä sen verran, että kykenisi huolehtimaan iäkkäistä vanhemmistaan.

Syyksi suureen syntyvyyteen esitetään usein uskontoa. Egyptissä valtaosa sekä kristityistä että muslimeista hyväksyy syntyvyyden säännöstelyn, ja siihen kannustavat myös papit ja imaamit.

Ehkäisyvälineitä sekä tietoa ehkäisystä on melko hyvin saatavilla. Naimisissa olevista egyptiläisnaisista noin 60 prosenttia käyttää ehkäisyä. Lapset nähdään kuitenkin Jumalan lahjana.

Vain yksi ratkaisu

Kansainvälisten arvioiden mukaan ainakin 40 prosenttia egyptiläisistä elää köyhyysrajan alapuolella ja köyhyydessä elävien määrä on kasvanut merkittävästi viimeisten vuosien aikana.

Avain perheiden alhaisempaan lapsilukuun on köyhyyden vähenemisessä, jonka suhteen näkymät Egyptissä ovat heikot.