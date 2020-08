"Ei oo" on ollut yksi kesän menekkituotteista – Pulaa on ollut sahoista, veneistä, pyöristä ja jopa pakastimista

Yhden epäonni on toisen onni. Koronaepidemia on pitänyt suomalaiset kotimaassa ja aikaa on jäänyt puhdetöiden tekoon. Kaupoissa tämä näkyy sesonkituotteiden loppumisena, kirjoittaa Lännen Median Ilari Tapio.