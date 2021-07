Eläinten pyynti petoraudoilla on Suomessa laillista ja heikosti säädeltyä – Petorautojen haavoittamat karhut ovat työllistäneet Itä-Suomen poliisia "valtavasti"

Itä-Suomessa on yritetty pyydystää pyyntiraudan käpäläänsä saanutta emokarhua häkkiin. Poliisi on todistanut parin viime vuoden aikana jo useita tapauksia, joissa karhulla on käpälässään pyyntirauta. Tiettyjen eläinten pyytäminen pyyntiraudoilla on Suomessa laillista, eikä rautojen käyttö edellytä metsästyskorttia.