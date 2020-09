Elias Seppänen menestyy Saksan F4-sarjassa – US Racing Teamin nuori kuljettaja jatkaa pisteissä toisena formulasarjan lähestyessä puoliväliä

Tammelalaislähtöinen Elias Seppänen, 16, on ajamassa hyvää kautta arvostetussa Saksan formula 4 -sarjassa. Kolmen kisaviikonvaihteen jälkeen US Racing Teamin kuljettaja on sarjapisteissä toisena Ison-Britannian Jonny Edgarin jälkeen. Myös tiimien välisessä kisassa Seppäsen tallilla pyyhkii hyvin. Tässä kisassa US Racingin kvartetti Seppänen, Vlad Lomko (Venäjä), Oliver Bearman (Iso-Britannia) ja Tim Tramnitz (Saksa) on toisena.

ADAC formula 4- sarja oli vauhdissa viikonvaihteessa legendaarisella Hockenheimin radalla. Seppänen kurvaili lauantain lähdöissä neljänneksi ja kuudenneksi, ja sunnuntaina kolmanneksi. Sunnuntain sijoitus maistui kuitenkin lähes voitolta, sillä sarjan kärkikuski Edgar jäi ilman pisteistä, ja Seppänen kavensi eron 12 pisteeseen.

Yhden voiton, kakkossijan ja kolme kolmossijaa saavuttanut Seppänen on myös sarjan luotettavimpia nimiä. Hän on nimittäin tiimikaverinsa Tramnitzin ohella ainoa kuski, joka on yltänyt pisteille jokaisessa yhdeksässä lähdössä.

Hockenheimin sunnuntain startissa Seppänen näytti jälleen osaamistaan.

– Kilpailu sujui ihan hyvin. Menetin startissa hieman aikaa, sillä emme olettaneet radan olevan niin kylmä. Kilpailun loppupuolella onnistuin ohittamaan neljänneksi ajaneen Gabriel Minin ja saavutin ennen kolaria myös Jak Crawfordia. Loppu sujui sitten ihan hyvin, ja mestaruuttakin ajatellen peli vain tiukkeni, Seppänen pohtii.

Nürburgringin radalta hyvät muistot

Saksan F4-sarja jatkuu jo tulevana viikonvaihteena, jolloin ajetaan toisen kerran tällä kaudella Nürburgringin radalla. Seitsemän kisaviikonvaihteen sarja vierailee vielä myös Red Bull Ringin radalla Itävallassa ja Zandvoortin radalla Hollannissa. Sarja päättyy marraskuun 6.–8. päivinä Oscherslebenin radalla Saksassa ajattaviin lähtöihin.

– Koronan takia kausi venyy tänä vuonna, mutta onneksi panosta näyttää riittävän loppuun saakka. Seuraavalta kisalta odotan paljon, sillä Nürburgringin rata sopii minulle erittäin hyvin. Ajoin siellä jo elokuussa hyvin, Seppänen muistuttaa.

Helsingissä nykyisin asuva Seppänen ei ole yllättynyt vauhdistaan. Kärkitaistoihin hän on tottunut urallaan aiemminkin.

– Voitosta sitä aina ajetaan. Kokemuksen kerääminenkin on tietenkin tärkeää, sillä pikkuhiljaa suunnitellaan jo ensi kauttakin. Tavoitteena on nousta taas pykälää kovempaan luokaan, eli formula kolmosiin, Seppänen suunnittelee.

Saksan sarjasta on noussut monta kovaa ratakuskia. Tällä kaudella kannuksia on hankkimassa muun muassa entisen F1-kuskin ja maineikkaan Indy 500 -kisan kaksi kertaa voittaneen Juan Bablo Montoyan poika Sebastian. Hän ajaa italialaisessa tiimissä myös saapasmaan kisoja.

Seppäsen edustaman US Racing Teamin taustalla vaikuttavat muun muassa entinen F1-kuljettaja Ralf Schumacher ja AMG DTM Mercedeksen entinen tekninen johtaja Gerhard Ungar. US Racingin meriittilistalta löytyvät Saksan F4-sarjan kuljettajien mestaruudet ja merkkimestaruudet vuosilta 2015, 2018 ja 2019.