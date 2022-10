Elon Muskin Starlink on Ukrainan salainen ase, jolle Venäjä ei voi mitään – "Kuin toisesta galaksista"

Ukrainan sodassa vanhat ja uudet sodankäynnin tavat toimivat rinta rinnan. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on tuonut Eurooppaan takaisin toisen maailmansodan aikaisen tankkisodankäynnin, juoksuhaudat ja aluevalloitukset, mutta samaan aikaan sodassa on saanut suuren roolin myös uusi tekniikka kuten lennokit.

Tämä ei rajoitu vain asetekniikkaan. Puolustussotaa käyvät ukrainalaiset ovat soveltaneet käyttöönsä muun muassa Piilaakson miljardööriyrittäjä Elon Muskin perustaman SpaceX-yhtiön Starlink-verkon laitteita.

Satelliittiverkoston kautta internetiä tarjoavat laitteet tuovat langattoman internetin minne tahansa, missä on sähköä, niissä maissa, joissa palvelu on saatavilla. Starlink on ollut mukana Ukrainan sodassa Venäjän laajemman hyökkäyksen alusta asti. Kaksi päivää Venäjän hyökkäyksen jälkeen Ukrainan varapääministeri ja digitaaliasioista vastaava ministeri Mykhailo Fedorov tviittasi suoraan Muskille pyytääkseen Starlink-yhteyksiä maahan.

Musk vastasi saman päivän sisällä ja kertoi avanneensa Starlink-yhteydet Ukrainassa, ja ensimmäinen lähetys päätelaitteita saapui jo 28. helmikuuta, vain neljä päivää Venäjän hyökkäyksen jälkeen.

Ukrainan rintamalla yritteliäät ukrainalaissotilaat ovat onnistuneet saamaan Starlink-laitteisiin virtaa jopa autoista, kun verkkosähköä tai generaattoreita ei ole saatavilla.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Ensimmäinen Starlink-sota

Yksi monista Starlink-laitteita rintamalle toimittavista välikäsistä on STT:n Kiovan esikaupunkialueella tapaama it-työntekijä Svyatoslav Potyeyenko, 40. Potyeyenko toimittaa Starlink-päätteitä noin kahdessa viikossa tilauksesta rintamalle tai muualle Ukrainaan vapaaehtoistyönä.

Toiminnan epävirallisen luonteen ja sotilaiden turvallisuuden vuoksi Potyeyenko vaikenee yhteistyökumppaneistaan länsimaissa ja siitä, paljonko hän toimittaa laitteita ympäri Ukrainaa. Ukrainalaistalon nurmikolla olevien postilähetysten alkuperät ja määränpäät pyydetään jättämään pois valokuvista STT:n vierailulla.

Potyeyenkon mukaan hän pyrkii tekemään laitteiden tilaamisesta ja käyttöön ottamisesta mahdollisimman helppoa ukrainalaissotilaille.

– Rintamalla olevilla ei ole juuri it-osaamista, eli nämä päätelaitteet ovat heille jotain uutta. Me autamme tekemällä asetukset ja järjestämällä ostot lähimaista, Potyeyenko sanoo.

Ukrainan sota on tiettävästi ensimmäinen konflikti, jossa Starlink-järjestelmää on käytetty taistelukentillä. SpaceX:n satelliittiverkostoa alettiin laukaista matalalle Maan kiertoradalle vuonna 2019, ja tänä vuonna se koostuu jo yli 3 000 satelliitista. Yhtiön suunnitelmissa on kasvattaa määrää ainakin 12 000:een ja myöhemmin jopa 40 000:een.

Ukrainan sotilaat käyttävät Starlink-yhteyksiä paitsi viestintään kotiväen kanssa, myös sotilaalliseen viestintään, kertoi Politico elokuussa . SpaceX:n satelliittiyhteyttä on käytetty muun muassa tykistö- ja lennokki-iskujen tekemisessä.

Starlinkin yhtenä etuna on ollut se, että Venäjä ei ole onnistunut hiljentämään mitään osaa Ukrainasta tai eristämään sitä ulkomaailmasta.

Venäjä ei pääse häiritsemään

Suurin osa Ukrainaan tuoduista Starlink-päätteistä kulkee Ukrainan valtion virallisten järjestelyjen kautta, mutta Potyeyenkon kaltaiset vapaaehtoiset tukevat tätä omalla epävirallisella tuontitoiminnallaan. Tyypillinen tilaaja on esimerkiksi 10 sotilaan porukka, joka kerää yhteiset varat päätelaitteen ostamiseen. Ukrainassa yksittäisen laitteen hinta on 350–450 euron luokkaa, minkä lisäksi yhteydellä on kuukausimaksu.

Usein Starlink on sotilaille ainoa keino päästä internetiin kaapeliyhteyksien, mobiilidatan ja joskus jopa sähkön ollessa poikki. Eikö Venäjä sitten voi häiritä tai vakoilla ukrainalaisten käyttämiä Starlink-yhteyksiä?

– Ei onnistu. Joskus ajattelemme, että tämä teknologia on kuin toisesta galaksista, Potyeyenko kuvailee yhdysvaltalaislaitteiden teknologiaa.

Starlink-pääte on ison tarjottimen kokoinen valkoinen antennilevy tukijalkoineen. Se on osoittanut sopivuutensa taistelukentälle, sillä päätelaitteen voi naamioida maastoon ilman, että signaali häiriintyy. Ukrainalaiset ovat tehneet sotilaille myös maastovärisiä kantoreppuja Stalinkin päätelaiteita varten.

Ihastuttanut Musk myös vihastutti Ukrainan

Elon Musk voitti Starlink-päätöksellään puolelleen ukrainalaiset, mutta tapojensa mukaisesti kohumiljardööri on sittemmin onnistunut myös suututtamaan maan heittämällä Twitterissä omia mielipiteitään siitä, miten Ukrainan sota voitaisiin saattaa päätökseensä.

3. lokakuuta Musk tviittasi lukijoidensa äänestettäväksi ehdotuksen siitä, että Ukrainan sota voitaisiin ratkaista järjestämällä Venäjän miehittämillä Ukrainan alueilla YK:n valvoma kansanäänestys siitä, kumpaan maahan alueet haluavat kuulua. Lisäksi Krimin pitäisi Muskin mukaan kuulua Venäjään, kuten se kuului ennen Neuvostoliiton johtajan Nikita Hrushtshovin “virhettä”. Hrushtshov liitti Krimin niemimaan Ukrainan neuvostotasavaltaan.

– Tämä on todennäköisesti lopputulos, on vain kyse siitä, kuinka moni kuolee sitä ennen, Musk kirjoitti ehdottamastaan mallista Ukrainan tulevaisuudeksi.

Tähän vastasi ukrainalaisdiplomaatti Andriy Melnyk, joka tunnetaan myös epädiplomaattisesta kielenkäytöstään.

– Painu vittuun on diplomaattinen vastaukseni sinulle. Ainoa lopputulos tässä on se, että enää yksikään ukrainalainen ei osta vitun Tesla-sontaasi, Melnyk laukoi.

Vastavetona myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi teki Twitterissä äänestyksen, jossa kysyttiin sitä, pitävätkö ihmiset enemmän Muskin Ukrainaa vaiko Venäjää kannattavasta persoonallisuudesta.