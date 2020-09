"En aio levätä ennen kuin meillä on unioni, jossa jokainen voi olla mitä haluaa ja rakastaa ketä haluaa" – komission puheenjohtaja painotti ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa

Euroopan ei pidä tyytyä vain selviytymään koronaviruspandemiasta, vaan uudistua ja rakentaa parempaa tulevaisuutta. Tämä oli keskeinen viesti EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin keskiviikkona pitämässä ensimmäisessä EU:n tilaa käsittelevässä puheessa.

Von der Leyen aloitti puheensa osoittamalla kiitokset terveydenhuoltohenkilöstölle ja muille koronaviruksen vastaisen taistelun etulinjassa olleille. Koronavirus hallitsi voimakkaasti puheen alkupuolta.

Von der Leyen kiitteli ja korosti EU:n merkitystä koronakriisin hoidossa, sitä, miten tavaroiden liikkuvuus saatiin turvattua, vaikka yhteiskunnat pysähtyivät, miten EU-kansalaiset kotiutettiin maailmalta ja miten lääkkeiden ja suojatarvikkeiden riittävyys varmistettiin. Lisäksi hän mainitsi, että säännöistä joustettiin, jotta EU-alueen yrityksiä voitiin tukea.

Päästötavoite tiukkeni

Puheessa Von Der Leyen korosti sitä, miten koronakriisi saatiin hoidettua, vaikka olemassa olevia toimintatapoja tai toimivaltuuksia ei ollut. Tästä hän pääsi sujuvasti siihen, mihin suuntaan EU:ta halutaan kehittää.

Terveydenhuollon ohjelmat ja lääkevirasto saavat lisärahoitusta. Lisäksi ensi vuoden EU-puheenjohtajamaassa Italiassa on määrä järjestää kansainvälinen terveysalan huippukokous.

Von der Leyen korosti solidaarisuutta ja työn arvostusta. Samalla hän sanoi ajavansa esitystä minimipalkkakehystä.

Kolmas keskeinen teema puheessa oli ilmastonmuutos. EU-komissio aikoo kiristää päästövähennystavoitteitaan niin, että vuoteen 2030 mennessä tavoite on 55 prosenttia. Aiemmin tuohon takarajaan mennessä tavoiteltiin 30 prosentin leikkausta.

– Jos muut seuraavat meitä, maapallon lämpeneminen voidaan pysäyttää alle 1,5 asteeseen, von der Leyen sanoi.

Ihmisoikeusloukkauksiin puututtava

Von der Leyen otti kantaa myös ihmisoikeuksiin. Hän sanoi, että ihmisoikeusloukkauksiin tulee puuttua, tapahtuivat ne sitten Hongkongissa tai uiguurialueilla.

– Jäsenmaat kysyvät usein, miksi EU reagoi niin hitaasti. Vastaan, että siirtykää yksinkertaiseen enemmistöön ainakin ihmisoikeus- ja sanktioasioissa, hän sanoo.

Von der Leyen ilmaisi huolensa EU:ssa kasvavasta juutalaisvastaisuudesta. Hän sanoi myös, ettei kenenkään syrjinnälle EU:ssa ole sijaa.

– En aio levätä tasa-arvoisen unionin rakentamisen kanssa. Unionin, jossa jokainen voi olla mitä haluaa ja rakastaa ketä haluaa. Se, että on oma itsensä, ei ole ideologia vaan identiteetti, eikä kukaan voi ottaa sitä pois, von der Leyen sanoo.

Britanniaan selvä viesti

Von der Leyenin mukaan EU:n Kiina-suhteet ovat strategisesti hyvin merkittävät, mutta samalla hyvin monimutkaiset. Hän otti kantaa myös EU:n muihin keskeisiin ulkosuhteisiin.

Von der Leyen sanoi EU:n seisovan Valko-Venäjän kansan puolella. Venäjästä hän totesi, että maan kanssa läheisimpiin väleihin pyrkivien tulisi muistaa, ettei oppositiojohtaja Alexei Navalnyin myrkytys ollut yksittäistapaus.

Turkista von der Leyen totesi, että se tulee aina olemaan EU:lle tärkeä naapuri.

– Vaikka olemme maantieteellisesti läheisiä, tuntuu siltä, että etäännymme toisistamme.

Yhdysvaltojen presidentinvaaleihin von der Leyen viittasi sanomalla, että tapahtuipa loppuvuodesta mitä tahansa, EU haluaa olla kehittämässä transatlanttisia suhteita.

Kenties selkein viesti von der Leyeniltä lähti Britannialle.

– Erosopimuksen teko kesti kolme vuotta. Se on ratifioitu, emmekä peru sitä. Sitä ei voi yksipuolisesti muuttaa. Tämä on luottamuskysymys.

”Kauan eläköön Eurooppa”

Saksalainen, suurelle yleisölle varsin tuntematon von der Leyen nousi EU-komission johtoon viime joulukuussa, kun EU:n instituutiot järjestäytyivät uudelle viisivuotiskaudelle.

Komission puheenjohtajan puhe on vastaava kuin sen Atlantin takainen sukulainen, Yhdysvaltain presidentin vuotuinen State of the Union -puhe, jota seurataan tarkasti tiedotusvälineissä ympäri maailmaa.

Suomessa sitä voi verrata tasavallan presidenttien pitämiin uudenvuodenpuheisiin, joissa presidentit käsittelevät tärkeimpiä sen hetkisiä puheenaiheita ja ongelmia.

Tunnin ja 20 minuuttia kestänyt puhe oli yksi pisimmistä sen jälkeen, kun perinne käynnistyi. Von der Leyen päätti sen sanoihin ”kauan eläköön Eurooppa”.