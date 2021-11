"Englanti on aivan vastapäätä, ihmiset tulevat jatkamaan ylittämistä" – osa pelkää Englannin kanaalin tilanteen pahenevan Välimeren kaltaiseksi

Ranska ja Britannia aikovat kiristää siirtolaisten ylitysyritysten vastaisia toimia Englannin kanaalilla. Eilen uutisoitiin, että lähes 30 siirtolaista kuoli yrittäessään ylittää kanaalia.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Britannian pääministeri Boris Johnson keskustelivat aiheesta puhelimitse. Macron julisti, että kanaalista ei pitäisi tulla hautausmaata. Kanaalin siirtolaistilanne on yksi lisäkysymys maiden Britannian EU-eron eli brexitin jälkeisessä ajassa, jossa maat yhä kiistelevät esimerkiksi kalastuskysymyksistä.

Ranskalaisen siirtolaisjärjestön mukaan riskinä on, että Englannin kanaalissa nähtäisiin tulevaisuudessa yhtä laajalti siirtolaiskuolemia kuin Välimerellä, jota ylittävien siirtolaisten kuolinluvut ovat tällä hetkellä Englannin kanaalia paljon korkeammat.

– Ihmiset kuolevat kanaalissa, josta on tulossa hautausmaa. Englanti on aivan vastapäätä, ihmiset tulevat jatkamaan ylittämistä, sanoi ranskalaisen Auberge de Migrants -järjestön Pierre Roques.

– Niin kauan kuin turvallisia kulkuväyliä Englannin ja Ranskan välillä ei järjestetä tai niin kauan kuin näitä ihmisiä ei voida laillistaa Ranskassa, rajalla kuolee ihmisiä, ranskalaisen Utopia56-yhdistyksen Charlotte Kwantes sanoi AFP:lle.

Monilla ei vaihtoehtoja

Ranskalainen L’Express kirjoitti aiemmin tänä vuonna, että ylitysyritykset kanaalilla ovat lisääntyneet muun muassa siksi, että rajatoimien kiristyessä muut keinot päästä Britanniaan ovat vähissä. Esimerkiksi Pohjois-Ranskassa sijaitsevan Calais’n satamaan tai kanaalin alla kulkevaan tunneliin pääsyä kontrolloidaan. Myös brexitillä arvioidaan olevan vaikutuksia.

Ranskalaisen kansainvälisiin suhteisiin keskittyvän ajatushautomon Matthiue Tardis summaa lehdelle, että Ranska ja Britannia voisivat halutessaan neuvotella laillisia rajanylityskeinoja siirtolaisille, joilla on jo valmiiksi perhettä Britanniassa. Tardis näkee, että maat kuitenkin väistelevät vastuuta.

Poliittista läpimurtoa odotellessa monilla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin yrittää ylittää kanaali vaarallisesti veneillä.

Yhä enemmän ylitysyrityksiä

Aiemmin ranskalaisviranomaiset kertoivat keskiviikkona 31 kuolleesta, mutta maan sisäministeriö tarkensi myöhemmin kuolleiden määrän olevan 27. Siirtolaisten kansalaisuuksia ei avattu.

Britannian yleisradioyhtiö BBC kirjoittaa, että tänä vuonna ylityksessä onnistuneet miehet, naiset ja lapset ovat olleet kotoisin useista eri maista. Kansalaisuuksien joukossa on valtioita kuten sisällissodasta kärsivä Jemen, Eritrea, Irak ja Iran.

Ranskan sisäministeriön lausunnon mukaan partioveneet olivat löytäneet merestä ruumiita ja tiedottomassa tilassa olevia ihmisiä sen jälkeen, kun kalastaja oli tehnyt hälytyksen.

Noin 50:tä siirtolaista kuljettanut vene oli lähtenyt liikkeelle Calais’n itäpuolella olevasta Dunkirkista suuntanaan Englanti. Vene oli uponnut Calais’n edustalla.

Etsinnöissä oli mukana kolme helikopteria ja kolme venettä. Ranskalaissyyttäjät ovat aloittaneet tapauksesta tutkinnan.

Uutistoimisto AFP:n mukaan keskiviikkoisen turman uhrimäärä on Englannin kanaalin suurin, kun tilannetta tarkastellaan ainakin vuodesta 2018, jolloin suurempia määriä siirtolaisia alkoi ylittää kanaalia veneillä. Ranskan viranomaisten mukaan 31 500 ihmistä on yrittänyt ylittää kanaalia tänä vuonna. 7 800 ihmistä on pelastettu mereltä.

Merenkäynnin uskotaan muuttuvan vaikeammaksi talvikuukausien aikana, mikä tekee kanaalin ylityksestä vieläkin vaarallisemman.

BBC kirjoittaa, että Ranskassa on tänä vuonna pidätetty yli 1 500 ihmistä epäiltynä osallisuudesta ihmiskauppaan.