Ennuste: Venäjän talous kutistuu kymmeneksellä ja Ukrainan viidenneksellä tänä vuonna

Venäjän Ukrainaan aloittaman laajan hyökkäyssodan seurauksena Venäjän kansantalous kutistuu tänä vuonna noin 10 prosentilla, arvioi Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki (EBRD). Ukrainan talouden arvellaan supistuvan 20 prosentilla.

Ennen hyökkäyssotaa Venäjälle oli ennakoitu 3,0:n ja Ukrainalle 3,5 prosentin kasvua tälle vuodelle.

Ennusteen pohjana on oletus, että maat sopivat aselevosta seuraavien kahden kuukauden aikana. Aselevon jälkeen EBRD ennakoi Ukrainassa alkavan jälleenrakennuksen ja maan talouden ponkaisevan 23 prosentin kasvuun ensi vuonna.

Samaan aikaan Venäjän talouden arvellaan olevan nollakasvun linjalla ensi vuonna hyökkääjämaahan kohdistuneiden talouspakotteiden vuoksi.

– Venäjän vastaisten pakotteiden odotetaan pysyvän voimassa lähitulevaisuuteen. Tämä tuomitsee Venäjän taloudelliseen pysähtyneisyyteen vuonna 2023, minkä arvellaan heijastuvan kielteisesti naapurimaihin Itä-Euroopassa, Kaukasuksella ja Keski-Aasiassa, pankki ennustaa.

Pankin mukaan Ukrainan sota on aiheuttanut suurimman shokin tavaran tarjontaan markkinoilla sitten 1970-luvun. Venäjä ja Ukraina vievät maailmalle merkittävät määrät muun muassa vehnää, maissia, lannoitteita, titaania ja nikkeliä.

Ennusteessa paljon epävarmuutta

EBRD kertoi olevansa ensimmäinen suurista kansainvälisistä finanssi-instituutioista, joka on päivittänyt maita koskevia ennusteitaan hyökkäyssodan alettua. Ennusteeseen liittyy paljon epävarmuutta, minkä vuoksi pankki kertoo tekevänsä päivitetyn ennusteen parin kuukauden sisällä.

EBRD perustettiin vuonna 1991 auttamaan entisiä neuvostotasavaltoja niiden siirtymässä vapaaseen markkinatalouteen. Pankki on sittemmin laajentanut toiminta-aluettaan myös Lähi-itään ja Pohjois-Afrikkaan.

BBC:n mukaan Venäjän rupla on palannut sotaa edeltävälle tasolleen hyökkäyksestä alkaneen rajun arvonmenetyksen jäljiltä. Venäjällä on otettu käyttöön tiukkoja toimia, joilla ruplan arvoa on pönkitetty, kuten 20 prosentin ohjauskorko.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on pyytänyt länsimaita kiristämään pakotteita entisestään.

– Mitä voimakkaampia pakotteista tulee, sitä nopeammin saavutamme jälleen rauhan, Zelenskyi kertoi Norjan parlamentille pitämässään puheessa.