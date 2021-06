Ensimmäinen Katiska-vyyhti menee hovioikeuteen – Syyttäjä ja suurin osa tuomituista valitti käräjätuomiosta

Laajaa Katiska 1 -huumevyyhtiä puidaan seuraavaksi hovioikeudessa. Syyttäjä sekä valtaosa tuomituista on valittanut huhtikuun lopulla annetusta käräjätuomiosta. Määräaika vastavalitusten toimittamiselle päättyi maanantaina. Katiska 1 on suurin huumejuttu, mitä Helsingin käräjäoikeudessa on käsitelty. Oikeudenkäynti alkoi viime vuonna tammikuun lopulla ja päättyi syys-lokakuun vaihteessa. Myös hovikäsittelystä odotetaan pitkää. Kaikkiaan jutussa tuomittiin käräjillä yli 50 ihmistä, joista lähemmäs…