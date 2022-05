Ensimmäinen Venäjän sotilas myönsi syyllistyneensä murhaan Ukrainassa – ampui 62-vuotiaan pyöräilijän

Ensimmäinen venäläinen sotilas, joka on oikeudessa sotarikoksista Ukrainassa Venäjän hyökkäyksen aikana, on myöntänyt syyllisyytensä aseettoman siviilin murhaan, kertoo brittilehti The Guardian . Vadim Shishimarin , 21, esiintyi Kiovassa käräjäoikeudessa syytettynä sotarikoksista ja harkitusta murhasta. Shishimarinia syytetään aseettoman siviilin, 62-vuotiaan miehen, murhasta Koillis-Ukrainassa Sumyn alueella 28. helmikuuta. Kysyttäessä oikeudessa, oliko hän syyllinen syytöksiin, mukaan lukien sotarikokset...

