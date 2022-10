Ilmavoimien operaatiopäällikkö, eversti Henrik Elo ja Ilmavoimien Washingtonin-yhteystoimiston päällikkö, eversti Aki Heikkinen kertoivat Uutissuomalaiselle, miten Suomen uuden F-35-monitoimihävittäjän hankinta etenee Yhdysvalloissa ja Suomessa.

Ensimmäiset sopimukset loppuvuonna

Ilmavoimien yhteystoimisto Washingtonissa viimeistelee parhaillaan ensimmäisiä hankintasopimuksia, joilla ostetaan uusien F-35-hävittäjien koulutusmateriaaleja sekä koneessa tarvittavia komponentteja.

Parin vuoden Yhdysvaltain-komennuksella oleva eversti Aki Heikkinen kertoo, että Suomi ja Ilmavoimat on otettu hyvin vastaan USA:ssa, jossa valtio päättää ja myös toimii myyjänä asekaupoissa.

– Valmistelutyö on iso urakka. Pelkästään yleisen tason suunnitteluasiakirjoja on satoja sivuja. Tärkein tehtäväni on varmistaa, että saamme haluamamme suorituskyvyn meille annetussa budjetissa.

F-35 työllistää Ilmavoimissa ja Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksella noin 100 ihmistä. Osa-aikaiset huomioiden hankkeen kokonaisvahvuus Puolustusvoimissa on noin 150 henkilöä.

Inflaatiota ja valuuttakursseja seurataan

Ilmavoimien uudet monitoimihävittäjät eli F-35:t valmistaa yhdysvaltalainen Lockheed Martin. Suomi ostaa 64 kappaletta F-35-hävittäjiä eli saman määrän kuin alun perin oli Horneteja.

8,4 miljardin euron F-35-hankintaan kuuluvat koneiden lisäksi ilmataisteluohjukset sekä koulutus ja ylläpito. Kymmenen miljardin euron kokonaishintaan sisältyy myös rakentamista lennostoissa. F-35-koneita varten rakennetaan muun muassa uusia lentokonehalleja sekä laajennetaan luolatiloja.

Puolustusvoimien historian kalleimman hankinnan lopullinen hinta varmistuu vasta 2030-luvulle tultaessa. Tämä johtuu lukuisista epävarmuustekijöistä.

Tällä hetkellä eniten huolettavat raju inflaatio, euron heikentyminen dollaria nähden sekä nousuun ampaisseet korot, jotka vaikuttavat myös Suomen valtion hävittäjäkauppaa varten ottamaan lainaan.

Eversti Henrik Elon mukaan hankintakokonaisuudessa on varauduttu inflaatio- ja indeksimuutoksiin tarjoushetken inflaatioennusteella.

– Jo tarjousvaiheessa on siis huomioitu noin parin prosentin vuosittainen indeksitason nousu koko hankinnan ajalle. Huomioitavaa on se, että niin inflaatio, korot kuin valuuttakurssit voivat vielä muuttua meille edullisempaan suuntaan vuoteen 2030 tultaessa. Uudet koneethan maksetaan sitä mukaa, kun niitä ostetaan eli erissä useiden vuosien aikana, Elo toteaa.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Pilotit koulutukseen vuonna 2025

Suomen F-35-hävittäjien tuotanto alkaa Yhdysvalloissa näillä näkymin vuonna 2024.

Nykyinen Hornet-kalusto poistuu käytöstä vuodesta 2025 alkaen. Ensimmäiset suomalaiset F-35-hävittäjät otetaan Ilmavoimien käyttöön samana vuonna Yhdysvalloissa järjestettävässä koulutuksessa.

– Koulutuksen toteutus on vielä suunnittelussa. Emme ole vielä kertoneet julkisuuteen koulutukseen lähtevien kokonaismäärää, mutta kokoluokka on sellainen, että heidän palattuaan lentäjien ja mekaanikkojen koulutus voidaan käynnistää tehokkaasti Suomessa, Elo kertoo.

Ensimmäiset F-35:t saapuvat Suomeen vuonna 2026.

F-35:n hankinnalla on tarkoitus turvata Ilmavoimien taistelukyky 2060-luvun alkuun asti.

Ensimmäiset koneet Rovaniemelle

Suomessa F-35-monitoimihävittäjät korvaavat niin ikään amerikkalaisen Hornet-kaluston hävittäjälennostoissa vuosina 2028 ja 2030.

Ensimmäisenä F-35:t tulevat Lapin lennostoon Rovaniemellä. Ilmavoimien toinen F-35-tukikohta sijaitse Siilinjärven Rissalassa, jossa toimii Karjalan lennosto.

Elon mukaan hallitus päätti F-35-hankinnasta hyvään aikaan viime joulukuussa.

– Päätös mahdollisti koneiden tuotantovaraukset ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Päätös oli myös vahva viesti halustamme puolustaa Suomea. F-35:n suurin hyöty on sen muodostamassa pidäkkeessä mahdollisen vastapuolen suuntaan.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Salaiset kyvyt simulaattoreissa

Simulaattoreita hyödynnetään enemmän F-35-koulutuksessa.

– F-35 on viidennen sukupolven hävittäjä. Uusia suorituskykyjä voi testata ja harjoitella simulaattorissa paljastamatta sisällöstä mitään ulkopuolisille, eversti Heikkinen sanoo.

Patrian kanssa kehitetty Live, Virtual & Constructive -koulutusympäristö (LVC) hyödyntää tällä hetkellä ­Hawk-suihkuharjoituskoneiden modernisoituja ohjaamoja ja datalinkkejä. Jatkossa LVC-harjoittelu laajenee Horneteihin, ja myös F-35:ssä se on mahdollista.

”Live” viittaa ilmassa tapahtuvaan lentokoulutukseen ja ”virtual” maassa olevien simulaattorien verkottumiseen samaan koulutusympäristöön. ”Constructive” taas viittaa tietokoneiden skenaarion osaksi tuottamiin toimijoihin, jotka muuntavat omaa käyttäytymistään ohjelmoitujen mallien tai tekoälyn mukaisesti.

Teollista yhteistyötä luvassa

Suomessa on tarkoitus valmistaa hävittäjän eturunkoja ja käynnistää rakennekomponenttien tuotanto. Myös eri laitteiden testaus- ja huoltokyky kuuluu teolliseen yhteistyöhön. Teollisen yhteistyön työllistävä vaikutus kotimaassa arvioidaan olevan noin 6 000 henkilötyövuotta.