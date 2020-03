Ensimmäiset kotiutuslennot perjantaina – ulkoministeri Pekka Haavisto kehottaa matkailijoita palamaan nyt takaisin kotiin

Maailmalla on noin 40 000 suomalaista, joista noin puolet on matkailijoita. Pysyvästi ulkomailla asuvien ei tarvitse palata Suomeen, mikäli he pystyvät jatkamaan elämäänsä toisessa kotimaassa turvallisesti. Kotiin palaavia matkustajia vastassa ovat terveydenhuollon ammattilaiset.