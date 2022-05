Ensin ukrainalaiset surevat, sitten he ovat vihaisia ja lopuksi nauravat, sanoo koomikko Jevheni Janovytsh – kun viihdetuotannot ovat jäissä, hän hankkii 89 000 IG-seuraajansa avulla apua armeijalle

Ennen Venäjän helmikuista hyökkäystä Jevheni Janovytsh, 30, näytteli ukrainalaisissa elokuvissa, tuotti huumoriohjelmia televisioon ja teki hupisisältöä Instagramiin. Nyt näyttelijäntyöt ja tv-tuotannot ovat jäissä.

– Kaikki, mitä tein rauhallisena aikana, on pysähtynyt kokonaan. Elokuvateatterit eivät toimi ja tv:ssä ei ole viihdettä, vaan kaikilla kanavilla pyörii uutismaraton, Janovytsh sanoo STT:lle kiovalaisessa kahvilassa.

Edellisestä elämästään Janovytshilla on jäljellä enää Instagram. Hän on valjastanut yli 89 000 seuraajansa voiman hankkiakseen apua Ukrainan armeijalle.

– Sotilaat ottavat minuun yhteyttä ja minä levitän tietoa siitä, mitä he tarvitsevat. Keräämme lahjoituksia ja rahaa ja ostamme tarvikkeita, jotka lähetetään sotilaille.

Janovytsh kertoo, että esimerkiksi maan isoin rakennus- ja sekatavarakauppaketju on ensimmäisistä päivistä lähtien lahjoittanut sotilaille sukkia, deodoranttia, parranajovälineitä, puutavaraa, ensiaputarvikkeita ja lämpökameroita.

“Valitsisin ehdottomasti vapauden”

Venäjän hyökkäyksen alettua Janovytsh päätti jäädä Kiovaan. Hän sanoo, että yksi päätökseen vaikuttanut syy oli tyttöystävän isoäiti. Tämä on liikuntarajoitteinen eikä olisi voinut lähteä evakkoon.

Toisaalta Janovytsh myös halusi jäädä.

– Päätös oli helppo. Ymmärsin, että tämä on minun maani. Jos vastaan kysymykseen, mikä on tärkeintä, jäädä henkiin vai olla vapaa, valitsisin ehdottomasti vapauden.

Janovytsh sanoo olevansa iloinen huomattuaan, että moni ukrainalainen jakaa hänen kanssaan saman ajatuksen.

– Ne arvot, jotka ajattelin itselläni olevan, vahvistuivat, ja näin ne arvot myös muissa ihmisissä.

Janovytshin mukaan Ukrainassa ei ole helppoa olla koomikko, koska kaikki osaavat laskea leikkiä. Hänen mukaansa myös ukrainalaisessa surussa huumorilla on tärkeä osa.

– Kun ukrainalainen on surullinen, hän itkee. Kun ukrainalainen on vielä surullisempi, hän on vihainen. Kun ukrainalainen on todella surullinen, hän nauraa.

Nyt ollaan hänen mukaan vaiheessa, jossa nämä kolme yhdistyvät.

– Ukrainalaiset ovat surullisia. He itkevät kaikkia tuhoja ja uhreja, mutta he tietävät, ettei itkemiseen ole aikaa. He ovat vihaisia vihollista kohtaan, mutta nauravat, koska tietävät, että voitto tulee joka tapauksessa.

Kertoo vertauksen Kaisa Mäkäräisestä

Janovytshin mukaan syy ukrainalaisten asenteeseen löytyy historiasta. Hän sanoo, että kun ukrainalaiset kohtaavat vaikeita aikoja, he eivät odota, että “tsaari” pelastaa heidät.

– He ovat tottuneet siihen, että itse pitää tehdä jotain ja taistella.

Ukraina on myös sotinut ennenkin ja ollut historian saatossa suurten valtakuntien puristuksessa, hän sanoo.

– Kaikki halusivat palan Ukrainasta, ja siksi ukrainalaisten perimässä on halu taistella omasta maasta.

Janovytsh kertoo olevansa suuri ampumahiihdon ystävä ja tietävänsä suomalaisen Kaisa Mäkäräisen. Hän kertoo Mäkäräisen kautta vertauksen siitä, miksi Ukraina voittaa sodan.

Mäkäräinen on todella nopea ja vahva ja hänen odotetaan voittavan, mutta ampuminen pilaa joskus lopputuloksen, Janovytsh sanoo. Tällöin takamatkalta saattaa tulla hieman heikompia ja hitaampia hiihtäjiä, joiden onnistuu osua maaliin ja yltää yllättäen voittoon.

– Ukrainan armeija ovat nuo, jotka eivät ole vahvimmat ja nopeimmat, mutta osaavat ampua tarkasti. Meidän armeijamme ei ole isoin eikä vahvin, mutta me osaamme ampua. Jos annatte meille aseita, niin me voitamme tämän sodan.